Statele Unite: Republicanii, divizați, au acum misiunea dificilă de a găsi un nou președinte al Camerei Reprezentanților

Destituirea, marți 3 octombrie, a președintelui Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, obligă acum declanșarea procedurilor pentru desemnarea înlocuitorilor acestuia. Misiune foarte grea, în condițiile în care s-a văzut cât de profunde sunt divizările existente în cadrul Partidului Republican și, concret, între republicanii membri ai acestei camere cu un rol politic important în viața politică americană. Haosul a căpătat o asemenea amploare, încât însuși Donald Trump, care în aceste zile a asistat la procesul său civil de la New York, se întreabă de ce republicanii din Camera Reprezentanților nu se unesc totuși – el înțelegând o unitate în sprijinul său – pentru a-i contracara pe democrați, care oferă imaginea unui grup în perfectă unitate.

Cine ar putea prelua funcția de nou președinte al camerei inferioare a Congresului american? este întrebarea la care observatorii politici americani nu pot încă să răspundă, să emită măcar niște prime credibile opțiuni. Dezbaterile în acest scop urmează a fi reluate marțea viitoare la Washington. Circulă numeroase nume, dar candidatura oficială și-au anunțat-o doar doi deputați republicani, toți membri ai aripii dure a partidului, susținători fervenți ai lui Donald Trump. Primul este deputatul de Ohio Jim Jordan, 59 ani, unul dintre cei mai controversați membri republicani ai Camerei Reprezentanților, susținător aprig al eforturilor lui Donald Trump pentru contestarea rezultatelor ultimelor alegeri prezidențiale. El este și unul dintre membrii grupului de republicani duri care au condus la demisia lui Kevin MacCarthy. Cu un astfel de CV, Jordan „ar fi cel mai rău candidat” la preluarea conducerii Camerei Reprezentanților, au declarat sub anonimat unii deputați republicani. Al doilea pretendent la această funcție este Steve Scalise, 57 ani, deputat republican din partea statului Louisiana. Acesta este o persoană mai influentă și cu mai multă experiență din rândul republicanilor de extremă dreapta. El deține funcția de lider al majorității republicane din Camera Reprezentanților, respectat de colegi. El are însă niște probleme de sănătate care l-ar putea împiedica să îndeplinească dificila funcție de președinte al Camerei Reprezentanților.