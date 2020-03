Statele Unite, viitorul epicentru al pandemiei mondiale de coronavirus?

Numărul morților a ajuns joi dimineață în Statele Unite la 1031, iar cel al contaminaţilor confirmați, la 68.572, arată o statistică a universitățîi John Hopkins. Ca să poți înțelege evoluția pandemiei în Statele Unite, trebuie văzut că, doar cu câteva ore înaintea anunțării cifrelor de mai sus, numărul decedaţilor era de 827. O diferență ce justifică aprecierea făcută de experți americani în domeniu să situeze Statele Unite pe poziția a treia – în privința numărului decedaţilor – pe lista statelor cel mai grav lovite de coronavirus, după Italia și China.

În orașul New York, unde trăiesc peste 8 milioane de cetățeni, autoritățile sanitare fac eforturi pentru găsirea de noi locuri în spitale. Numai statul New York are înregistrate 25 600 cazuri de contaminare și 210 decese. Numărul contaminaţilor, relatează din New York corespondentul RFI, citându-l pe Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, se dublează la fiecare trei zile. Zilnic, acest guvernator se dovedește a fi un extraodinar manager în situațîi critice. Nu o dată l-a criticat pe președintele Donald Trump că ii cheamă pe americani să revină cât mai repede la muncă, pentru binele economiei. “Nu vom accepta principiul după care vieți umane pot fi sacrificate, a spus Cuomo la una din întâlnirile sale zilnice cu presa. Și nici nu vom accepta cifrarea valorii vieților umane…Trebuie salvate vieți, oricare ar fi prețul”, a lansat Andrew Cuomo.

Gestionarea sanitară a crizei apare dezordonată între diferitele state americane și municipalități

Într-o țară atât de mare precum Statele Unite, disparitățile sunt uluitoare. Pornită din statul Washington, contaminarea cu Covid-19 s-a propagat rapid spre Vest, în unele zone ale Californiei, în Colorado și statul Utah. Nu a fost scutită nici coasta de est a Statelor Unite și o mare parte de sud-est a țării unde focarele sunt acum cele mai numeroase. Este o diferența de comportament între Vestul Americii, preocupat de mai mult timp de problemele de climă și sănătate, și restul țării, susțîn specialiști instalați în Sillicon Valley. În zilele recente, în California nu au existat decât 2 644 cazuri de contaminare și 54 decese, dat fiind că starea de urgență a fost decretată încă din 17 martie.Cu toate acestea, am văzut care este situația în statul New York, aflat în dificultate din cauza lipsei de material sanitar de protecție. În Manhattan, banii fac mai mult că oricând diferența.Măștile de protecție, aparate pentru respirație se vând la preț de aur, plătit doar de bogați.

.

Autoritățile federale, în dificultate

În total, țară avea joi dimineață 55 000 contaminați și 809 morți. La începutul săptămânii, OMS avertizase că Statele Unite ar putea depăși Europa, devenind noul epicentru mondial al pandemiei, după Italia și China. Chiar dacă sunt state americane cu o activitate economică redusă, cu deplasări reduse și lovite astfel mai puțîn de virusul ucigaș (exemplu dat este Dakota de Nord). Măsuri mai severe, deși cu întârziere, au fost luat în statul Illinois(1537 contaminați și 16 decese) și, așa cum reiese de mai sus, în statul New York. Măsurile restrictive diferă de la un stat la altul, de la o localitate la altă. În unele importante centre cum ar fi Dallas, măsuri restrictive au fost impuse începând de luni. La Houston au fot deja închise școlile, barurile, discotecile, au fost interzise adunări cu participarea a mai mult de zece persoane. Începând de marți, la Miami a fost decretată izolarea pentru cei 470 000 locuitori ai orașului.

În Franța a fost lansată operațiunea “Rezistența”

Președintele Emmanuel Macron a anunțat miercuri după amiază, cu prilejul vizitei la noul spital miltar de campanie din Mulhouse (Alsacia) lansarea unei operațiuni militare denumite “Rezistența”, care va mobiliza forțele armate franceze la sprijinirea populației lovite de epidemia de coronavirus într-un moment în care epidemia se apropie de punctul ei de vârf. Această operațiune “Rezistența”, distinctă de operațiunea “Sentinelle” contra teroriștilor, a subliniat Emmanuel Macron, va fi în totalitate angajată în susținerea populației și ajutorarea serviciilor publice în metropolă și teritoriile de peste mari. Prima decizie : port-elicoptere Mistral va fi amplasat în sudul Oceanului Indian, iar de la începutul lunii aprilie, un alt port-elicoptere, Dixmude, va merge să se poziționeze în zona Guyanei, pentru susținerea teritoriilor de peste mari ale Franței.