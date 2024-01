Teatru, filme și concerte – e gata deja prima lună din 2024

Semne bune anul are, și spunem asta chiar dacă e final de ianuarie și vremea rezoluțiilor de început de an s-a cam dus. Dar anul chiar începe bine, cel puțin în materie de teatru. Teatrul Maghiar „Csiky Gergely” are, în această săptămână, cea dintâi premieră din 2024. Spectacolul este realizat în colaborare cu Teatrul de Păpuși Kabóca din Veszprém, oraș deținător, și el, în 2023, al titlului de Capitală Europeană a Culturii.



O să găsiți în listă și avanpremiera unuia dintre cele mai așteptate filme ale anului, Poor Creatures / Sărmane creaturi, al lui Yorgos Lanthimos, la care mai sunt puține bilete. Veți putea (re)vedea și clasicul La Dolce Vita, al lui Fellini, într-o proiecție aniversară, și sunt și alte surprize pentru iubitorii de filme. Sunt și concerte – și încă unele faine, aruncați un ochi în listă, dar și evenimente pentru cei care iubesc lectura. Iar la filarmonică, la pupitru este, vineri, vienezul Gottfried Rabl, dirijorul a 30 de coloane sonore ale unor filme, dintre care unul – Promising Young Woman – laureat cu Oscar.



Timișoara se trezește, ușor, ușor, din relaxarea post-capitală culturală. Sunt în pregătire lucruri faine, la care minți inspirate se gândesc deja, chiar dacă bugetele încă nu-s făcute, iar socotelile abia încep să se închege. Dar fiți pe fază, ca să nu pierdeți nimic important!

Școli creative: cultură pe înțelesul și placul elevilor

Centrul de Proiecte Timișoara, str. V. Alecsandri

28 de proiecte vor fi implementate, în 2024, în mai multe școli din Timișoara, prin programul „Power Station+ | Școli creative”. Proiectele admise la finanțare vizează Parteneriate creative (17 proiecte), Spații creative (6 proiecte) și Resurse creative (5 proiecte). Ele se potrivesc perfect cu obiectivele generale ale programului Power Station+ | Școli creative: creșterea numărului de acțiuni culturale adresate publicului tânăr și creșterea interesului față de scena culturală, locale în raport cu publicul tânăr.



Mai simplu: prin intermediul oamenilor implicați în aceste proiecte, elevii din Timișoara vor fi invitați să se apropie, cu mai mult curaj, de cultură, în diversele ei forme. Gustul pentru cultură se cultivă în timp și, dacă nu începi de undeva, nu ai cum să crești generațiile viitoare și nici cum să le faci să caute și să experimenteze.



Sunt două milioane de lei veniți de la Ministerul Culturii, prin Centrul de Proiecte Timișoara, pentru ca aceste inițiative să fie puse în practică. Și totul face parte din ceea ce deja numim moștenirea Capitalei Culturale Europene sau, mai puțin formal, lucrurile care rămân, după un an care nu se va mai repeta, dar care ar trebui să fi dat startul unui alt mod de gândire și de viață în cetate.

Sidy Thal, din nou la Teatrul German de Stat

În 26 noiembrie 1938, două grenade de mână au explodat în sala de spectacole în timpul unei reprezentații a cântăreței evreico-bucovinene Sidy Thal la teatrul din Timișoara. În atentatul comis de Garda de Fier au murit atunci patru persoane, iar 70 au fost rănite. Acest eveniment mai puțin cunoscut în Timișoara a fost cercetat de dramaturgul Thomas Perle și regizorul Clemens Bechtel, cu ajutorul Mariei Mădălina Irimia, de la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman”.



Ei au creat apoi un spectacol-documentar care se joacă și la Timișoara, și la București, fiind o colaborare între Teatrul German și Teatrul Evreiesc. Sunteți invitați să vedeți această încercare de a reconstitui un moment în care antisemitismul și fascismul au devenit parte din viața de zi cu zi într-o societate multiculturală, ceea ce a dus la oroarea celui de-al Doilea Război Mondial și la Shoah.

Copiii mamei Badu, premieră la Teatrul Maghiar

A fost odată ca niciodată un sat mic în mijlocul Africii. Acolo trăiau o mamă cu cei trei fii ai ei. Erau săraci lipiți pământului. Aveau totuși ceva: părul frumos al mamei, negru ca pana corbului, lung încât împânzea tot satul de la un capăt la altul. Acest păr i-a salvat din toate nenorocirile, dar, într-o bună zi, băieții au crescut și-au pornit în lume să-și încerce norocul.



Noua premieră a Teatrului Maghiar vorbește despre iubirea dezinteresată și caută răspunsul la întrebarea: cum să iubești bine? Mama Badu trebuie să învețe să nu-și sufoce copiii cu dragostea ei, la fel cum cei trei băieți trebuie să învețe că despărțirea de casă nu înseamnă uitare – și că sunt momente când trebuie să îndrăznim să cerem ajutorul mamei noastre.