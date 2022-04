Toate clădirile din portofoliul Forte Partners sunt alimentate 100% cu energie electrică provenită din surse regenerabile

Clădirile de birouri Millo Offices, Tandem și U•Center (faza 1 finalizată și închiriată complet și faza 2 în construcție, cu termen de finalizare Q3 2023) sunt alimentate în procent de 100% cu energie electrică verde, din surse regenerabile.

Alimentarea proiectelor dezvoltate de Forte Partners, în totalitate, cu energie electrică provenită din surse regenerabile se adaugă altor caracteristici sustenabile pe care clădirile din portofoliul companiei le au în comun, precum designul biofilic, sistemele inteligente de ventilație, sistemele inteligente de iluminat LED, parcările pentru autovehiculele electrice și sistemele interactive de management ale clădirilor.

„Integrăm încă din faza de concept și implementăm pe parcursul construcției toate elementele de sustenabilitate și eficiență energetică, astfel încât folosința clădirilor noastre de birouri să fie prietenoasă cu mediul înconjurător și să creeze un mediu de lucru sănătos și sigur”, declară Stephen Burke, Director de Construcții în cadrul Forte Partners. „Energia electrică verde, provenită 100% din surse regenerabile, folosită inclusiv pe șantierul fazei a doua a proiectului U•Center, confirmă angajamentul nostru pentru dezvoltarea imobiliară sănătoasă, care pune în prim-plan bunăstarea oamenilor, atât a angajaților companiilor chiriașe, cât și a membrilor comunităților locale.”

Clădirile de birouri din portofoliul Forte Partners, închiriate către companii precum Booking Holdings, Endava, Inulta, Grohe, Heberger Constructii, Dragne & Asociații, McKinsey & Company, Lensa, Up România, BT, Neuroaxis, DCS plus, au obținut, în 2021, o serie de certificări care atestă modul sustenabil și responsabil în care au fost dezvoltate. Astfel, proiectul Millo Offices a obținut certificarea BREEAM Outstanding cu scorul 91,6. Prima fază a proiectului office U•Center a obținut certificările LEED Platinum cu scorul 85, unul dintre cele mai mari obținute în România în versiunea LEED v4 și WELL Health&Safety, care atestă siguranța clădirii din punct de vedere sanitar în contextul COVID-19. Forte Partners intenționează să obțină certificări similare și pentru faza a doua a proiectului U•Center.

Funcționalitatea eficientă a clădirilor din portofoliul Forte Partners este completată de aplicația SpotUs, disponibilă companiilor chiriașe. Aplicația, dezvoltată de Forte Partners în parteneriat cu compania clujeană Parking Spotter, permite interacţiunea complet digitalizată cu toate resursele unei clădiri de birouri – parcare, control acces, biroul de rezervări, managementul utilizatorilor clădirii, etc.