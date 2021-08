Tratamentul chirurgical al meningiomului: Care este speranța de viață?

Meningiomul este una dintre cele mai des întâlnite tumori benigne intracraniene, acestea reprezentând aproximativ o treime din toate tumorile cerebrale.

Tumorile de acest tip se dezvoltă în meningele cerebral, membrana care înconjoară creierul și măduva spinării și tind să apară de obicei la persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 70 de ani, afectând mai mult persoanele de gen feminin decât pe cele de gen masculin.

De cele mai multe ori meningioamele sunt benigne, dar există însă și forme mai agresive ale acestor tumori. Mai mult decât atât, deși majoritatea persoanelor dezvoltă de obicei doar un singur meningiom, există cazuri când se pot dezvolta mai multe tumori simultan în diferite locații ale creierului sau ale măduvei spinării.

Lăsate netratate, meningioamele pot ajunge de mărimea unui grapefruit și pot provoca dureri de cap persistente, stare de greață, pierderea funcțiilor neurologice, stare de amorțeală sau slăbiciune a unei jumătăți din corp, convulsii și pierderea vederii sau a auzului.

Din acest motiv este importantă detectarea timpurie a tumorilor, pentru a oferi mai multe opțiuni de tratament înainte ca acestea să se dezvolte.

Tratamentul chirurgical al meningiomului

Tratamentul chirurgical înseamnă îndepărtarea tumorii în urma unei operații chirurgicale. Acesta reprezintă cea mai frecventă formă de tratament pentru meningiom, de multe ori fiind și singura formă de tratament necesară pentru tumorile benigne care pot fi îndepărtate complet.

Procedura este realizată de un neurochirurg, adică un medic care este specializat în chirurgia la nivelul creierului și măduvei spinării.

Pentru a accesa zona vizată, neurochirurgul va utiliza chirurgia minim invazivă, ceea ce înseamnă îndepărtarea unei porțiuni mici de os, de obicei de mărimea unei monede, pentru a încerca să îndepărteze complet tumora și ca să preleveze probe de țesut pentru analize.

Dacă tumora nu poate fi îndepărtată complet, neurochirurgul va înlătura cât se poate de mult din ea, lăsând ca porțiunea inaccesibilă să fie tratată prin radioterapie sau chimioterapie.

Datorită progreselor realizate în acest domeniu, chirurgia minim invazivă oferă pacientului o serie de beneficii și avantaje, cum ar fi riscul redus de apariție a anumitor complicații, recuperare mult mai rapidă, timp de internare mai scurt și beneficii estetice, adică cicatrici mult mai mici sau chiar deloc în unele cazuri.

Meningiomul și speranța de viață

Când vine vorba despre speranța de viață, aceasta depinde foarte mult de tipul meningiomului și de succesul tratamentului, speranța de viață fiind mult mai mare dacă tumora a fost îndepărtată complet.

În general însă, speranța de supraviețuire la 10 ani de la diagnosticare tinde să fie undeva în jurul procentului de 83% pentru persoanele adulte cu meningiom benign și 62% pentru persoanele cu forme maligne.

Mai mult decât atât, un studiu efectuat de Benjamin Brokinkel, Markus Holling, Dorothee Cäcilia Spille și mulți alții, publicat în 2017 și intitulat „Surgery for meningioma in the elderly and long-term survival: comparison with an age- and sex-matched general population and with younger patients” a comparat speranța de viață după tratamentul chirurgical al meningiomului între pacienții vârstnici și cei tineri dar și între pacienți și populația generală.

Studiul a inclus 500 de pacienți cu meningiom care au beneficiat de tratament chirurgical pe perioada 1994 – 2009. Cercetătorii au împărțit acei pacienți în două grupuri și au comparat rata de supraviețuire față de populația generală aflată la aceeași vârstă.

Primul grup a fost format din pacienți cu vârsta mai mare de 65 de ani, media fiind de 71 ani și al doilea grup a fost format din pacienți cu vârsta mai mică de 65 de ani, media fiind de 51 de ani.

În urma comparațiilor s-a descoperit că persoanele vârstnice cu meningiom tratat chirurgical nu au suferit de o rată de supraviețuire mai mică comparativ cu populația generală cu aceeași vârstă, obiectivul studiului fiind acela de a ameliora frica asociată cu tratamentul chirurgical la o vârstă înaintată.

Referinte:

Brokinkel, Benjamin, et al. Surgery for Meningioma in the Elderly and Long-Term Survival: Comparison with an Age- and Sex-Matched General Population and with Younger Patients. 1 Apr. 2017, thejns.org/view/journals/j-neurosurg/126/4/article-p1201.xml.