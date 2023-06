Turcia, în prag de alegeri prezidențiale și legislative. Sfârșitul unei campanii electorale marcate de o rară violență

Duminică, 14 mai, 61 milioane de alegători turci sunt chemați la urne pentru desemnarea președintelui și a parlamentului țării. Sunt scrutinuri ce au loc în plină criză economică într-o țară traumatizată deja de cutremurul de pământ din luna februarie anul acesta. Recep Tayyip Erdogan, la putere de 20 de ani, încearcă să obțină un al treilea mandat de președinte. În fața lui, principalul rival, Kemal Kilicdaroglu, este susținut de o alianță de partide de opoziție ferm hotărâte să-l elimine pe Erdogan. Sondajele cele mai recente îl situează pe Kilicdaroglu cu un lejer avans, fără să promită o victorie de la primul tur de scrutin al acestor alegeri considerate, nu doar de către propriii cetățeni, a fi ”decisive” pentru viitorul Turciei în actualul context regional, european și internațional. Sfârșitul campaniei electorale, transmite corespondentul la Istanbul al RFI, se desfășoară într-un context extrem de tensionat, chiar violent. Opozanții președintelui Erdogan sunt insultați, defăimați, comparați cu teroriștii, bătuți cu pietre… Pentru cunoscutul analist politic turc Kemal Can, care are în atenție de decenii viața politică din această țară, ceea ce se petrece în aceste zile în Turcia preelectorală reamintește de anii 1970, când opoziția s-a mai confruntat cu o violență de o astfel de duritate.”Ceea ce este frapant și inedit”, spune Kemal Can, ”este faptul că această violență este în mod deschis încurajată de către cele mai înalte autorități de stat, faptul că principalul contracandidat al lui Erdogan este desemnat direct drept țintă, iar aceste provocări sunt declanșate pe baza unor false informații difuzate chiar de autorități”.

Kemal Kilicdaroglu, candidatul principal al opoziției, care crede în victoria sa, a mers până la a cere partizanilor săi ca în seara electorală să rămână la domiciliile lor, evocând posibila prezență a unor ”elemente înarmate” pe străzi. Kilicdaroglu, spune analistul Kemal Can, se teme de un pericol extrem: ca Erdogan să refuze recunoașterea unei înfrângeri clare și să dea dovadă de atâta inconștiență, până la a provoca violențe pe străzi. Opoziția speră ca propriul candidat al său să câștige președinția țării de la primul tur de scrutin. Altfel, va trebui să se revină la urne la 28 mai.

Joi, surprinzător, un candidat la președinția Turciei s-a retras din competiție. Este vorba de liderul partidului Memleket, Muharrem Ince, obligat – se pare – să ia această decizie după divulgarea în presă a unor ”sextapes”. În ultimele săptămâni, mai mulți membri ai echipei sale de campanie l-au abandonat, iar Muharrem Ince s-a văzut obligat să renunțe la candidatură. Nu se știe clar spre cine se orientează cu voturile lor susținătorii acestui nefericit candidat. Opinia predominantă este că ieșirea sa din competiție îl favorizează pe liderul opoziției, Kilicdaroglu. Deși un alt ”mic” candidat, Sinan Ogan (din partea Dreptei extreme) se va afla pe lista candidaților la președinție, scrutinul se restrânge, de fapt, la un duel între Recep Tayyip Erdogan și Kemal Kilicdaroglu.

Lupta devine, în aceste ultime ore de dinaintea scrutinului, acerbă, dar sondajele continuă să îl situeze pe candidatul opoziției cu 49,3% din sufragii la primul tur de scrutin. Această cifră datează de dinaintea retragerii lui Muharrem Ince, ceea ce prilejuiește previziuni că susținători ai acestuia se vor orienta spre Kilicdaroglu. Pe Erdogan, aceleași sondaje îl creditează cu 43,7% sau 46,9% din intențiile de vot. În schimb, cele mai multe anchete plasează coaliția lui Erdogan în fruntea beneficiarilor de voturi la legislative, ce au loc concomitent cu prezidențialele.

Riscul unui scor-surpriză ca urmare a promisiunilor candidaților

Corespondentul ziarului ”Les Echos” spune însă că sondajele din ajunul alegerilor nu s-au bucurat de încredere în Turcia. La alegerile generale din 2018, majoritatea sondajelor au fost contrazise de scorul final. Acum, lucrurile s-ar putea întâmpla la fel. De ce? Pentru că, în aceste ultime ore ale campaniei electorale, Recep Erdogan, conștient că situația economică a țării (cu o inflație de 44%) este principala nemulțumire a alegătorilor turci la adresa politicii sale, a început să lanseze promisiuni. Joi, la un miting electoral a promis dublarea salariilor funcționarilor, după ce, marți, a promis o creștere cu 45% a salariilor celor 700.000 angajați în sectorul public.

Kemal Kilicdaroglu acuză Rusia că se amestecă în alegerile prezidențiale

Într-o declarație scrisă în limbile turcă și rusă, candidatul opoziției îi acuză pe ruși că află în spatele „montajelor, conspirațiilor, falsurilor și înregistrărilor fake” distribuite în Turcia în ultimele zile. „Dacă vreți să ne continuăm prietenia după 15 mai, țineți-vă mâinile departe de statul turc”, a scris Kilicdaroglu.