Ucraina a redus vârsta mobilizării militare de la 27 la 25 ani

Sunt luate concomitent măsuri vizând schimbări în sistemul mobilizărilor, pentru întărirea armatei ucrainene marcată de insuficiente forțe de luptă, de arme și muniții în fața ofensivei ruse

Volodimir Zelenski a semnat marți, 2 aprilie un proiect de lege ce prevede reducerea vârstei de mobilizare militară de la 27 la 25 ani, în condițiile în care armata ucraineană nu mai are soldați suficienți pentru a face față invaziei ruse. Este o măsură ce a intrat în vigoare imediat, miercuri 3 aprilie, după ce a fost subiect de dezbatere mai multe luni de zile. Acest proiect de lege fusese votat de parlamentul ucrainean în urmă cu un an. Acum, după intrarea în vigoare, guvernul de la Kiev are termen de 6 luni pentru a pune diversele noi regulamente în conformitate cu noua vârstă de mobilizare. Dezbaterile ample pe marginea acestei măsuri au scos la lumină faptul că armata ucraineană a suferit pierderi (a căror amploare este deocamdată ținută secretă) importante cu consecințe în prezent, spre deosebire de situația de la începutul conflictului, când au existat voluntari pentru front. Parlamentul (Rada) ucrainean a votat în februarie, în prima lectură, o serie de măsuri destinate facilitării mobilizării.

Proiectul de lege privind mobilizarea militară agită societatea ucraineană

În decembrie anul trecut, Volodimir Zelenski anunță că armata i-a cerut mobilizarea a 500.000 recruți suplimentari, număr care a fost redus de către noul șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sirski. Criticile cele mai mari sunt la adresa sistemului actual de înrolare, considerat „opac și incoerent”, ba chiar discriminatoriu și depășit. Căci selecția recruților se bazează pe recensământul populației, cunoscut ca imprecis încă de la mijlocul anilor 2000. În unele regiuni, registrele nu sunt aduse la zi, iar categoriile de vârstă sunt incomplete. Unii cetățeni cu vârste de 30 ani nu apar pe liste. Și mai rău, cei bogați scapă adeseori de la mobilizare, ceea ce a alimentat acuzațiile de corupție în armată. Motiv pentru care, reamintim, în luna august trecut s-a procedat la o amplă „curățenie” schimbând personalul de la centrele teritoriale de recrutare. În acest moment sunt auzite și voci care cer o demobilizare a celor care se află pe front de doi ani de zile fără să fi fost înlocuiți vreodată. Trecerea vârstei de recrutare de la 27 la 25 ani urmează să aducă noi schimbări în sistemul mobilizărilor pentru întărirea armatei aflată acum într-un moment extrem de dificil, fără suficiente forțe umane, fără arme și muniții suficiente în fața ofensivei ruse.