Un documentar ia premiul ”Leul de Aur” la Veneția

Sâmbătă, 10 septembrie s-a încheiat cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția/Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Relativ surprinzător, premiul ”Leul de Aur” a revenit documentarului ”All the Beauty and Bloodshed”, al regizoarei Laura Poitras, un film a cărui figură centrală este fotografa Nan Goldin, exponentă a underground-ului din New York.

Surprinzător nu după vreun criteriu valoric, ci ținând cont că filmele documentare primesc rar astfel de distincții – dintr-un soi de prejudecată asemănătoare celei aplicate prozei scurte în literatură. E bine că se mai sparg din când în când astfel de tipare.

De notat că Laura Poitras devansează cineaști reputați precum Luca Guadagnino sau Alice Diop, care au fost distinși totuși cu alte premii, după cum notează Cinemagia.

Potrivit aceleiași surse, regizorul român Mihai Mincan a fost recompensat cu Premiul Bisato d’Oro (Premiul Criticilor de Film Independenți, acordat separat de festival) pentru pelicula To The North.

Marele premiu al Juriului a fost acordat regizoarei franco-senegaleze Alice Diop, pentru drama Saint Omer.