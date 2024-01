Ungaria este „deschisă” la deblocarea ajutorului european destinat Ucrainei, spune principalul consilier politic al lui Viktor Orban

Ungaria este deschisă la deblocarea ajutorului Uniunii Europene pentru Ucraina în valoare de 50 miliarde de euro, a declarat pe Twitter (actual X) consilierul politic al primului ministru ungar, Balasz Orban. Reamintim că la mijlocul lunii decembrie, Viktor Orban a decis să fac uz de veto la un acord privind un program – pe patru ani – de ajutorare de către UE a Ucrainei. Premierul ungar își menține însă legăturile cu Kremlinul, în ciuda sancțiunilor instituite după invadarea Ucrainei. Cotidianul britanic „The Financial Times” scria duminică, 28 ianuarie că Uniunea Europeană are intenția să „saboteze” economia ungară dacă Budapesta continuă să blocheze ajutorul destinat Ucrainei cu prilejul Consiliului UE ce va avea loc joia viitoare. Sâmbătă,

Ungaria a transmis la Bruxelles o propunere în care, însă, se declara deschisă la utilizarea bugetului european pentru programe de ajutor, dar angajând o datorie comună pentru finanțarea lor, cu condiția să se adauge și niște „rezerve”, a confirmat consilierul politic al premierului Viktor Orban. Acesta a reproșat Bruxellesului că „utilizează șantajul contra Ungariei ca și cum nu ar există și o zi de mâine, în ciuda faptului că noi am propus un compromis”.

Întâlnire a șefului diplomației ungare cu omologul său ucrainean pentru pregătirea unei întrevederi Viktor Orban- Volodimir Zelenski

Peter Szijjarto a avut stabilită pentru luni, într-o localitate ucraineană la frontiera de vest cu Ungaria, la Ujhorod, o întâlnire cu omologul său ucrainean, în perspectiva summitului european de joi. Întâlnirea a avut o agendă ce a inclus problema ajutorului financiar european pentru Ucraina după veto-ul recent al Budapestei. Obiectivul concret, a informat Kievul, a fost pregătirea unei întrevederi Zelenski-Viktor Orban pentru găsirea unor soluții la diferendele lor și pentru deblocarea unor decizii europene cruciale pentru Ucraina.