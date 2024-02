Uniunea Europeană: Ursula von der Leyen candidează pentru un al doilea mandat la conducerea Comisiei Europene

„Iau astăzi o decizie conștientă și după ce am reflectat: doresc să-mi prezint candidatura pentru un al doilea mandat de președinte al Comisiei Europene”, a anunțat luni, la o conferință de presă, dna Ursula von der Leyen, precizând că are sprijinul Uniunii Creștin-democrate (UCD), partidul conservator german, al cărei membru este domnia sa. „Trebuie să continuăm să ne apărăm împotriva celor care ne divizează din interior și din exterior, trebuie să ne întărim… aceasta este sarcina pe care mi-am fixat-o”, a mai spus dna Von der Leyen presei.

În cei cinci ani cât s-a aflat la conducerea Executivului european, comentează presa franceză, unitatea „celor 27” a fost totuși pusă la încercare de Brexit, de pandemia de Covid-19, de agresiunea rusă contra Ucrainei, de tensionarea relațiilor Statelor Unite cu China. Aleasă in extremis în 2019, impusă candidat-surpriză de șefii de stat și guvern ai țărilor UE, Ursula von der Leyen, 65 ani, pleacă de data aceasta în campanie cu un mai mare avans. Prevăzute pentru 6-9 iunie anul acesta, alegerile europene vor duce, se pare – în opinia multor analiști politici europeni – la o reînnoire a „capetelor” principalelor instituții ale Uniunii Europene, între care și Comisia Europeană, care trebuie să reflecteze echilibrul politic rezultat în urma scrutinului.

Extrema dreaptă, în ambuscadă

Ursula von der Leyen, fostă ministru german al Apărării și prima femeie la conducerea Comisiei Europene, va trebui să devină candidată din partea Partidului Popular European (PPE), care a reunit partidele de centru-dreapta ale continentului întrunite la un congres, la București, în 6-7 martie. Numai că, atrag atenția analiștii politici europeni, cu patru luni înaintea scrutinului europarlamentar, partidele de extremă dreapta nu-și ascund ambițiile, stimulate de neliniștea europenilor provocată de încetinirea serioasă a creșterii economice, de migrație și reglementările privind mediul înconjurător. Grupul ID din PE, în care sunt înrolați RN condusă de Marine le Pen, Alternativa pentru Germania (AfD) sau FPO din Austria, ar putea deveni în opinia multora cel de-al treilea grup politic în hemiciclul de la Strasbourg, dublându-i pe cei de la Renew, de asemenea cot la cot cu altă grupare de dreapta radicală în ascendență, respectiv Fratelli d’Italia, a dnei Giorgia Meloni, cu partidul polonez Lege și Justiție (PiS) sau Vox, din Spania.

Dacă dreapta radicală iese întărită din apropiatele alegeri, există riscul înăspririi serioase a politicii privind migrația și vor fi mai greu de adoptat legi în PE, în special cele referitoare la mediul înconjurător – clima.