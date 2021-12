Ursula von der Leyen, favorabilă unei discuții vizând decretarea vaccinării obligatorii

Pe fondul neliniștii provocate la nivelul planetei de răspândirea variantei Omicron, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat miercuri la o conferință de presă consacrată prezentării situației actuale a pandemiei și mai ales apariției noii variante Omicron, că în Uniunea Europeană ar fi«potrivit și rezonabil» să se poarte de pe acum o discuție privind vaccinarea obligatorie. A făcut precizarea că această este «o idee personală» și că o astfel de decizie depinde de țările membre ale Uniunii. A folosit prilejul respectiv pentru a anunță de asemenea că versiunea pentru copii a vaccinului anti-Covid de la Pfizer/BioNTech va fi disponibil începând din 13 decembrie. Pentru comunitatea științifică, a mai informat dna von der Leyen,vor fi necesare «în jur de 100 de zile» pentru a adapta răspunsul vaccinal la nouă varianta a coronavirusului.

Austria a făcut deja acest pas, iar Germania este în faza dezbaterilor

Pentru a opri propagarea pandemiei, Austria, prima țară membră a UE ce a luat o astfel de decizie vizând obligativitatea vaccinării, pregătește o lege pentru a o impune populației adulte la 1 februarie 2022. Germania a anunțat marți, 30 noiembrie, că vaccinarea obligatorie va face obiectul unui proiect de lege supus parlamentului înainte de finele acestui an.O astfel de măsură este susținută de viitorul cancelar, social-democratul Olaf Schulz. În următoarele zile este posibilă organizarea unei dezbateri pe această tema în Bundestag, fără a se finaliza cu un vot. Social-democrații germani, care conduc nouă majoritate la guvernare, doresc lansarea acestei campanii vaccinale obligatorii începând din luna februarie.Campania din Germania este de acum condusă de o nouă celulă de criză în sânul Cancelariei germane de la Berlin, pusă sub conducerea unui militar, generalul Carsten Breuer. Acesta a fost prezentat marți președinților landurilor germane de către Olaf Scholz. Inspirată după modelele italian și portughez, desemnarea unui militar la conducerea campaniei anti-coronavirus urmează să convingă populația țării. Competențele generalului Carsten Breuer nu pot fi puse în discuție. El are o îndelungată experiență în gestionarea crizelor umanitare. În plus, armata germană este controlată strict de către parlament, nu este sub autoritatea directă a guvernului.