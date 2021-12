Valoarea impozabilă a clădirilor va crește. Cum puteți evita plata unui impozit mărit

Specialiștii în evaluări imobiliare recomandă reevaluarea clădirilor nerezidențiale până la finele acestui an, pentru a evita plata unui impozit mărit. Chiar dacă actualizarea valorii impozabile a clădirilor nu mai este scadentă în 2021, în urma unei modificări a legii, creșterea spectaculoasă a prețurilor materialelor de construcții va atrage dupa sine și creșterea valorii impozabile a clădirilor.



În urma modificărilor aduse Codului Fiscal la sfârșitul anului 2020, valoarea impozabilă a clădirilor deținute de către persoane juridice se actualizează o dată la 5 ani (față de termenul anterior de 3 ani) pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Prin urmare, companiile care au folosit un raport de evaluare pentru determinarea valorii impozabile la data evaluării 31.12.2018 beneficiază de valabilitatea acestuia pana la 31.12.2023.



„În condiții normale de piață, această prelungire a termenului de actualizare a valorii impozabile ar fi un beneficiu pentru companii. Având în vedere însă că traversăm o perioadă de creștere accentuată a prețurilor, este foarte posibil ca materialele de construcții și manopera să se scumpească și mai mult. Această scumpire se va reflecta direct în valoarea impozabilă a clădirilor, pentru că aceasta este determinată de către evaluatorii autorizați pe baza unor cataloage de costuri care se actualizează periodic pentru a reflecta nivelul real al costurilor. Ca urmare, recomandăm companiilor să dispună evaluarea clădirilor din patrimoniu la 31 decembrie 2021, deoarece valoarea impozabilă va ține cont de prețurile din 2021, eliminând astfel riscul plății unui impozit mult mai ridicat începând din 2024,” spune Anuța Stan, CEO FairValue.



Spre exemplu, în numai un an de zile, în perioada iunie 2020-iunie 2021, prețul betonului a crescut cu 12,2%, cel al oțelului beton cu 17,5%, cel al cimentului cu 11%, al cuprului cu 33,2%, iar al lemnului cu 38,9%. Datele sunt valabile pentru piața din România.



Avantajele principale ale evaluării pentru impozitare la 31 decembrie 2021 sunt:



– Companiile vor beneficia de o valabilitate a raportului de evaluare de 5 ani începând cu anul 2022 și vor avea o predictibilitate asupra bugetului alocat pentru taxele și impozitele aferente clădirilor pentru următorii 5 ani.



– Impozitul pe clădiri se va menține la același nivel pentru cei 5 ani, deoarece va lua în calcul costurile actuale ale materialelor de construcții și ale manoperei. În determinarea valorii impozabile a unei clădiri, impactul cel mai mare este dat de costul de nou pentru a edifica respectiva clădire. Din experiența anilor precedenți, costurile de nou au crescut în fiecare an într-un mod accelerat pe fondul inflației, creșterii costului manoperei din domeniul construcțiilor și scumpirii materialelor de construcții și a utilităților.



„Evaluarea clădirilor pentru determinarea valorii impozabile poate fi considerată un element de cost suplimentar, însă impactul asupra bugetului unei companii este incomparabil mai mic decât cel al unui impozit anual majorat în urma creșterii prețurilor în domeniul construcțiilor”, completează Anuța Stan.