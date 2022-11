Vânzările de bunuri și servicii între Marea Britanie și România, în creştere cu 53,2%

Comerțul total de bunuri și servicii dintre Marea Britanie şi România din al doilea trimestru al anului 2022 a înregistrat o creștere semnificativă de 53,2% faţă de a doua jumătate a lui 2020 şi prima jumătate din 2021, împreună, potrivit celui mai recent studiu realizat de Departamentul de Comerț Internațional. Vehiculele, băuturile şi autoturismele conduc în topul importurilor din UK, urmate îndeaproape de produsele electrice şi maşinile specializate.



Peste 7,5 miliarde de lire sterline este valoarea tranzacţiilor totale dintre Regatul Unit şi România până la sfârșitul trimestrului II din 2022. În aceste condiţii, România devine cel de-al 34-lea partener comercial al Marii Britanii, iar Camera de Comerț Româno-Britanică, împreună cu Ambasada României în Regatul Unit și Camera de Comerț Thames Valley consideră că vânzările dintre cele 2 ţări vor continua să crească.

În aceste condiţii, pe 17 noiembrie, la Londra va avea loc Conferința „New Horizons for UK – Romania Trade and Investment”, o ocazie pentru participanţi de a explora cele mai noi oportunități de investiții în România şi de a oferi tuturor stakeholder-ilor, fie că vorbim despre investitori sau antrepreprenori din cadrul ambelor piețe, posibilitatea de a împărtăși idei de afaceri și de a crea parteneriate pe termen lung.

Evenimentul va pune în discuție și contextul ultimilor doi ani, marcați de pandemia COVID-19, care au arătat și scăderi relevante ale cotei de piață a Marii Britanii în România, până la un procent de 0,5%. De asemenea, s-au înregistrat scăderi ale investițiilor străine directe din Marea Britanie în România de până la 7,7%, echivalentul a 44 de milioane de lire sterline.

În ceea ce privește topul primelor 5 bunuri exportate din Marea Britanie în România până la sfârșitul trimestrului II 2022, putem vorbi despre: vehicule rutiere, altele decât mașini (79,9 milioane lire sterline sau 8,3% procentual din întreaga valoare a mărfurilor exportate din Marea Britanie în România), băuturi (67,5 milioane de lire sterline milioane sau 7,0% procentual), mașini (57,3 milioane lire sterline sau 6,0% procentual), produse electrice diverse (intermediar) (49,7 milioane lire sterline sau 5,2%) și mașini specializate (capital) (47,5 milioane lire sterline sau 4,9% procentual).

România, în schimb, a exportat către Marea Britanie servicii de travel (1,3 miliarde lire sterline, 56,5% din totalul serviciilor importate în UK din ţara noastră), transport (495 milioane lire sterline, 20,9%), telecomunicații, servicii informatice (134 milioane lire sterline, 5,7%), alte servicii de afaceri (103 milioane lire sterline, 4,3%) și construcții (29 milioane lire sterline, 1,2%).

Evenimentul „New Horizons for UK – Romania Trade and Investment” va aduce în discuție și granturile disponibile pentru investiții verzi și eficiente în combaterea schimbărilor climatice, în condițiile în care România rămâne un partener de încredere în acest domeniu.

Giles Kenningham MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire), fost șef al cabinetului presă la Downing Street numărul 10 și purtător de cuvânt al premierului din Marea Britanie, Bogdan Mihăilescu, Consilier al ministrului pentru Afaceri Comerciale și Economice la Ambasada României din Regatul Unit, Colin Lovering, Președinte al Camerei de Comerț Româno-Britanice și Marius Bostan, Fost Ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale din România se vor afla printre speakerii prezenți la evenimentul organizat în data de 17 noiembrie, în cadrul Institutului Cultural Român din Londra.

