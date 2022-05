Victor Cosconel, Head of Industrial & Business Development la Colliers, preia și conducerea Office 360°

Head of Industrial & Business Development din septembrie anul trecut, Victor Cosconel preia de la 1 mai și conducerea Office 360° la Colliers. Acesta îl înlocuiește pe Sebastian Dragomir, care a fost responsabil cu dezvoltarea de noi strategii de creștere a departamentului în ultimii 5 ani.

Cu o experiență de peste 20 de ani în vânzări, business development și general management, Victor Cosconel va coordona atât planurile de dezvoltare ale Colliers pentru spații industriale și office, cât și la nivelul întregii companii, și va susține creșterea pe termen lung, contribuind astfel la strategia Colliers de a-și consolida poziția de partener „one-stop shop” prin serviciile destinate atât chiriașilor, cât și proprietarilor de spații imobiliare.

„Când am decis să mă alătur echipei Colliers, am venit deschis să învăț lucruri noi, prin urmare, pe lângă zona de business development, am intrat și în zona de industrial și logistică. Oportunitatea de a adăuga leasing office în activitate vine ca o extensie naturală, fiind o zonă mai apropiată de cea în care am activat în trecut, datorită interacțiunilor cu lumea corporate din care am făcut parte. Dincolo de sinergiile nou create, această abordare ne va ajuta să punem la dispoziția partenerilor noștri, într-un mod armonizat și unitar, o abordare completă a birourilor și spațiilor industriale și logistice, adaptată până la ultimul detaliu pentru a se potrivi nevoilor și planurilor strategice ale companiilor. Îi mulțumesc lui Seba pentru munca din ultimii 5 ani și echipa creată, și îi urăm mult succes în tot ceea ce își propune”, spune Victor Cosconel, noul Head of Leasing | Office & Industrial Agencies.

De-a lungul carierei, Victor Cosconel a acumulat experiență amplă în vânzări, management și dezvoltarea afacerilor, ocupând mai multe poziții de conducere în companii multinaționale precum Sodexo sau Vodafone unde a gestionat adoptarea de noi tehnologii în activitatea curentă și s-a asigurat că strategia, scopurile și obiectivele stabilite sunt realizate. În același timp, el a dezvoltat abilități de conducere în zona de top management, având expertiză în abordarea multidisciplinară a proiectelor, în scopul obținerii unui rezultat final la cele mai ridicate standarde de calitate, timp și cost.

Victor Cosconel a absolvit programul de business management Executive Development Programme, în Belgia, la Vlerick Business School, îmbunătățindu-și continuu educația profesională prin programe de training.