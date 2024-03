„Vino acasă”, un proiect dedicat diasporei românești de către Confindustria România

Confindustria România a prezentat aseară la Ambasada României la Roma proiectul „VINO ACASĂ” ce se adresează diasporei românești. La prezentare au participat atât reprezentanții principalelor asociații ale românilor din Italia, cât și reprezentanții principalelor investiții italiene din România.

La evenimentul de prezentare au luat cuvântul: E.S. Gabriela Dancău – Ambasadoarea României în Italia, Giulio Bertola – Președinte Confindustria România, Andrea Mazzola – CEO Mutua MBA, Univ. Conf. dr. Alexandra Muțiu – Prorector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Filippo Sala – Șef Departament Produse Bancare Retail Intesa Sanpaolo Bank România, Adela Andreea Van Den Houten – reprezentant Lidl România și Thomas Campaner – Membru al Grupului Tehnic Digital Innovation Confindustria România.

E.S. Gabriela Dancău – Ambasadoarea României în Italia a declarat cu această ocazie: „În această panoramă, una dintre componentele insuficiente este forța de muncă. Revenirea cetățenilor români din diasporă devine fundamentală pentru a face față creșterii productive a României, care, după cum știm, înregistrează un anumit deficit de forță de muncă. Acesta este motivul pentru care am primit cu entuziasm inițiativa Confindustria România, menită să stimuleze întoarcerea acasă a românilor care locuiesc în Italia”.

Confindustria România este singura Asociație, care încă din 2019 a privit cu seriozitate nenumăratele solicitări venite din partea principalelor investiții italiene din România de a reduce problema lipsei forței de muncă calificată.

Lipsa forței de muncă din România riscă să influențeze negativ pătrunderea de noi investiții în țară dar și dezvoltarea celor deja prezente. În ultimele decenii, milioane de cetățeni români și-au părăsit țara pentru a munci în străinătate, inclusiv în Italia.

Astăzi, mulți dintre ei ar fi pregătiți să se întoarcă în România, pentru a-și aduce contribuția pe piața muncii și în cadrul companiilor, însă consideră că nu au garanții adecvate pentru întoarcerea în propria patrie.

Dezvoltarea Proiectului „VINO ACASĂ” a presupus etape importante, precum analiza propunerilor importante făcute în trecut diasporei de către instituțiile și asociațiile românești, identificarea celor mai solicitate competențe profesionale, componența familiilor plecate din România în străinătate, motivele legate de plecarea lor și motivele care împiedică întoarcerea în patrie dar mai ales, noul context social și economic al perioadei post-pandemie.

Întoarcerea în țară este posibilă, cu condiția să existe o propunere concretă și fiabilă, care să garanteze o modalitate sigură de integrare cu succes și demnitate în societate românească de astăzi. Întoarcerea înseamnă însă existența unui traseu clar, alcătuit din certitudini: un loc de muncă satisfăcător, acces la servicii de sănătate suplimentare față de cele naționale, birocrație redusă, formare profesională și o locuință confortabilă pentru întreaga familie. Proiectul „VINO ACASĂ” ia în considerare toate aceste aspecte.

„Lipsa forței de muncă reprezintă o problemă în toată Europa. Migrarea forței de muncă dintr-o țară în alta lasă pe rând câte un teritoriu descoperit. Prin proiectul nostru „VINO ACASĂ” am privit înainte, analizând fluxul migrator natural, constant și de neoprit între România și Italia și invers, care implică mii de cetățeni români în fiecare an, și în această direcție am inițiat un dialog inovator, constructiv și independent cu comunitatea românească, pentru a păstra cât mai mult capitalul uman în cadrul lanțului industrial italo-român din ambele țări”, a declarat Președintele Confindustria România, Giulio Bertola.

„VINO ACASĂ” este o inițiativă promovată de Confindustria România, în colaborare cu Mutua MBA, AMR- Asociația Municipiilor din România, Universitatea Babes- Bolyai din Cluj Napoca și Banca Intesa Sanpaolo. Proiectul este susținut în calitate de Partener “Angel” de către Lidl România.