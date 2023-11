Vizită tensionată a lui Recep Erdogan la Berlin, în contextul războiului dintre Israel și Hamas

Vizitele președintelui Recep Erdogan în Germania, reamintesc jurnaliști din presa germană și europeană, nu au fost niciodată simple. De data asta, însă, tensiunea în care are loc este deosebit de puternică. Președintele Turciei a sosit vineri după-amiază la Berlin pentru o vizită de doar câteva ore, răspunzând la o invitație pe care cancelarul Scholz i-o adresase în primăvară, după realegerea sa la președinția Turciei. Or, după recentele sale luări de poziție constant anti-israeliene, această vizită a suscitat polemici și chiar suspiciuni la Berlin. Sub titlul „Relațiile, complicate”, cotidianul berlinez „Tageszeitung”, citat de corespondentul RFI, îi prezintă pe ambii oficiali la o conferință de presă comună. În paralel sunt publicate informații referitoare la protestul contra acestei vizite a lui Erdogan, la care au participat comunitatea de evrei, kurzii foarte numeroși emigrați în Germania, intelectuali și militanți în apărarea drepturilor omului. Protestatarii au dezaprobat această vizită, după ce zilele trecute Erdogan a calificat Israelul „stat terorist” și s-a poziționat în continuare alături de Hamas.

În declarația sa pentru presă, Recep Erdogan a ținut să sublinieze că „în Torah nu este acceptat să ucizi copii”. Atât cancelarul Olaf Scholz cât și președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, cu care Recep Erdogan a avut de asemenea o întâlnire, au subliniat „dreptul la existență” al Israelului. A fost un răspuns la insistența cu care președintele turc a cerut încetarea atacurilor Israelului în Fâșia Gaza.

„Interlocutorii nu ți-i alegi”

La opiniile generale exprimate la Berlin potrivit cărora declarațiile lui Recep Erdogan privind Israelul și mișcarea teroristă Hamas fac imposibilă găsirea unui compromis, guvernul german a dat următoarea replică: „Interlocutorii nu ți-i alegi”. Oricum, anvergura vizitei președintelui turc a fost redusă la minimum, remarcă în reportajul său cunoscutul corespondent al RFI la Berlin: doar o întâlnire cu președintele Steinmeier și un dineu cu cancelarul Scholz. Declarațiile lor au confirmat încă o dată, dacă mai era necesar, că declarațiile lui Erdogan privind Israelul și Hamasul fac imposibil un compromis. Totuși, spune guvernul german, Turcia rămâne un interlocutor important asupra unor dosare importante europene, începând cu cel al migrației. Majoritatea migranților care vin în Germania tranzitează Turcia. În aceste condiții, o ameliorare a pactului dintre Uniunea Europeană și Ankara privind aceste chestiuni este foarte importantă pentru Berlin.