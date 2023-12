Vladimir Putin: Câtă vreme nu există un acord, războiul din Ucraina va continua

Vladimir Putin a declarat joi că Rusia va continua războiul în Ucraina atât timp cât Kievul nu va accepta un acord care să țină seama de preocupările de securitate ale Moscovei. Răspunzând la întrebări ale publicului și ale presei ruse – majoritatea referitoare la războiul din Ucraina – președintele rus a garantat că obiectivele „operațiunii militare speciale” din Ucraina vor fi atinse în orice situație. A ținut să sublinieze că obiectivele Rusiei nu s-au schimbat – „denazificarea”, „demilitarizarea” și neutralitatea Ucrainei. A ținut de asemenea să remarce faptul că armata rusă și-a îmbunătățit situația pe toată linia frontului cu trupele ucrainene. În context, el a informat că, în acest moment, pe teatrul de operațiuni din Ucraina se află 617.000 soldați ruși, considerând inutilă în acest stadiu o nouă mobilizare. „Va exista pace atunci când ne vom atinge obiectivele”, a insistat Vladimir Putin, citat de Reuters, și a avertizat că, ” dacă ucrainenii nu vor să ajungem la un acord, ei bine, suntem obligați să luăm alte măsuri, îndeosebi militare”…”Fie ajungem la un acord, fie noi rezolvăm problema prin forță”, a amenințat Vladimir Putin in conferința sa de presă anuală. El a repetat că dorința Ucrainei de a se integra in NATO este cauza actualului conflict.(Ori, toată lumea știe că nu s-a pus problema aceasta înaintea invaziei ruse din februarie 2022). „Dorința îndârjita a NATO de a se apropia de frontierele noastre atrăgând Ucraina in rândul membrilor săi a condus la această tragedie… Ei ne-au forțat la aceste acțiuni”, a spus Putin, neascunzând, textual, că mizează pe „schimbări interne” în Statele Unite, unde candidează Donald Trump.