10 motive pentru a vizita în acest an litoralul românesc

Consultanții ”Paradis Vacanțe de Vis”, principalul touroperator dedicat litoralului românesc, cu sediul principal în Constanța, au realizat un studiu privind principalele 10 motive pentru a vizita litoralul românesc al Mării Negre în acest an.

”Paradis Vacanțe de Vis” are 22 de ani de experiență în promovarea litoralului românesc.

Tarife foarte bune.

Un hotel de 3 stele pornește cu tarife de la 99 de lei / cameră / noapte, în iunie, și poate ajunge în vârful de sezon la aproximativ 300-350 de lei pe cameră / noapte, cu mic dejun inclus.

Un hotel de 4 stele pleacă de puțin peste 100 de lei / cameră / noapte în iunie și ajunge la 400-500 de lei pe cameră / noapte în vârful de sezon, cu mic dejun inclus.

Nu în ultimul rând, din cauza situației create de conflictul din vecinătatea României și a creșterii generale a prețurilor, de la produsele de larg consum până la utilități, multe oferte tip early booking s-au prelungit până la 31 mai, cu reduceri cuprinse între 10 și 20%.

Tarifele de vânzare în această perioadă, pentru vară, sunt chiar mai mici decât cele practicate anul trecut, în același interval de timp, în special datorită reducerilor early booking prelungite.

Peste 30 de hoteluri all-inclusive.

Hotelurile all-inclusive de pe litoralul românesc însumează peste 6000 de camere. În prezent, un turist își poate rezerva o cazare cu all inclusive de la 300 de lei / cameră / noapte în iunie, până la 550 – 600 de lei / cameră / noapte în vârful de sezon. Deci media ar fi de 110 euro camera / noapte în vârf de sezon, la hoteluri de 3 și 4 stele.

Cel mai ieftin și rapid acces într-o destinație de vacanță de vară.

Majoritatea turiștilor români pot ajunge în câteva ore cu automobilul personal, cu trenul sau cu autocarul pe litoralul românesc.

Nenumărate posibilități de distracție.

Pe litoralul românesc se află mai multe parcuri acvatice, atât în Mamaia, cât și în sudul Litoralului precum și un parc de aventură la Neptun. De asemenea, litoralul românesc găzduiește pe tot parcursul sezonului nenumărate evenimente, festivaluri, competiții etc. În România nu mai există nicio restricție și viața și-a revenit la normal. Cluburile de noapte, prezente tradițional în Mamaia, au început să se extindă și în sudul litoralului. Delfinariul din Constanța este, în continuare, o atracție fabuloasă și unică. Portul turistic din Constanța și faleza cazinoului constituie una dintre principalele zone de relaxare și promenadă. Nu în ultimul rând, nenumăratele restaurante cu specific de toate tipurile – românesc, turcesc, grecesc, mediteranean etc. și nenumăratele pescării atrag din ce în ce mai mulți turiști. Alte atracții sunt plimbările cu barca din porturile nautice din Constanța, Eforie, Mangalia și Limanu, respectiv sporturile acvatice – scuter, caiac, alte ambarcațiuni, diving etc. De asemenea, nenumăratele crame dobrogene care s-au dezvoltat în ultimii ani – multe dintre ele, branduri noi – oferă degustări și alte programe diverse.

Obiective turistice majore în proximitatea Litoralului.

Delta Dunării – atracție unică a României și a Europei, aflată 1 oră și jumătate de mers cu automobilul, oferă ocazia unei excursii unice de o zi.

Castelul Reginei Maria de la Balcik este, la fel, inclus în excursiile de o zi.

Investiții majore în ultimii 6-7 ani.

În momentul de față, litoralul românesc deține o bază hotelieră renovată sau complet reabilitată în proporție de 99%.

Plaje lărgite și amenajate impecabil.

Litoralul românesc are plaje curate, cu șezlonguri, umbrele, beach bar-uri, cu servicii de colectare selectivă a deșeurilor și cu amenajare zilnică. Avem deja 4 plaje care dețin standardul ”Blue Flag”.

Infrastructura mult îmbunătățită în stațiuni.

Alături de Mamaia, unde infrastructura era pusă la punct de foarte mulți ani, de câțiva ani a fost reabilitată și infrastructura din majoritatea stațiunilor din sudul litoralului, de la Eforie până la Mangalia, ceea ce implică drumuri, trotuare, parcări, iluminat, spații verzi, mobilier urban.

Posibilitatea de a ajunge cu avionul pe litoral.

Pentru sezonul estival, sunt zboruri către Constanța din Cluj-Napoca și Oradea. Turiștii sunt preluați cu transfer și transportați direct la hotel.

10. Turism de sănătate.

Litoralul românesc are mai multe hoteluri cu baze de tratament, dar și centre de wellness și spa, din Mamaia până la Mangalia. Ca un singur exemplu, efectele terapeutice ale nămolului din Techirgiol sunt recunoscute în toată lumea.

Aurelian Marin

”În momentul de față, Paradis Vacanțe de Vis aduce anual circa 150.000 de turiști pe litoralul românesc. Suntem principalul touroperator dedicat litoralului românesc și avem aproape 1000 de agenții de turism partenere care revând produsele noastre. Litoralul românesc a fost și rămâne principala destinație turistică a românilor. Avantajul nostru este că avem sediul în Constanța, suntem constănțeni și cunoaștem permanent realitatea turistică a regiunii. Mă bucură că, pe lângă litoral, din ce în ce mai mulți turiști aleg circuite și programe în regiunea Dobrogei”, subliniază Aurelian Marin, director general ”Paradis Vacanțe de Vis”.