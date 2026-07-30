14 documentare din întreaga lume intră în competiția internațională a Festivalului de Film și Istorii Râșnov 2026

Patru continente, șapte țări, istorii uitate, investigații spectaculoase și destine care au schimbat lumea se întâlnesc în competiția internațională de film documentar a celei de-a 18-a ediții a Festivalului de Film și Istorii Râșnov (FFIR).

Peste 100 de documentare au fost înscrise în competiția din acest an, iar juriul de selecție a ales 14 producții din Franța, Spania, Italia, Israel, Germania, Statele Unite și Ungaria. Cele mai multe dintre ele vor putea fi văzute pentru prima dată în România, în cadrul proiecțiilor organizate la Cinema Amza Pellea din Râșnov între 15 și 23 august 2026.

Selecția din acest an propune o incursiune în momente decisive ale istoriei recente și în povești de viață extraordinare: de la dosarele Stasi și crimele regimului nazist până la dictatura franchistă, Revoluția Maghiară din 1956, migrație, identitate, drepturile omului, memoria Holocaustului sau nașterea marketingului sportiv modern. Sunt filme care investighează trecutul pentru a înțelege prezentul și care demonstrează că documentarul rămâne una dintre cele mai puternice forme de reflecție asupra lumii contemporane.

Filmele vor fi evaluate de un juriu format din Irina Margareta Nistor, critic de film, Bogdan Burileanu, critic de film și jurnalist, și Doru Căstăian, profesor și scriitor. Conform tradiției Festivalului de Film și Istorii Râșnov, va fi acordat și Premiul Juriului de Liceeni, în cadrul unui program educațional coordonat de regizorul Șerban Georgescu. De asemenea spectatorii vor desemna, prin vot, câștigătorul Premiului Publicului.

O competiție despre memorie, curaj și libertate

Cele 14 documentare demonstrează diversitatea extraordinară a cinemaului documentar contemporan. „Spionii dintre noi” deschide arhivele uneia dintre cele mai eficiente mașinării de supraveghere din istorie și aduce, pentru prima dată în fața camerei, dialoguri dintre foști ofițeri Stasi și una dintre victimele lor. „Adaptare la întuneric” reconstruiește destinul incredibil al lui Edwin Katzen-Ellenbogen – psihiatru, escroc, spion și singurul evreu condamnat pentru crime de război în slujba regimului nazist. „Regele Puma” spune povestea omului care a inventat marketingul sportiv modern și explică modul în care un simplu gest făcut de Pelé la Cupa Mondială din 1970 a schimbat pentru totdeauna relația dintre sport și publicitate.

Istoria recentă revine și în „Marele Smog al Londrei: De la ceață la frică”, despre dezastrul ecologic din decembrie 1952, și în „Grădina tăcută”, o recuperare emoționantă a memoriei copiilor crescuți în instituțiile franchiste din Spania.

Selecția acordă un loc important și poveștilor despre identitate și comunitate. „N-am mai simțit demult o primăvară”, semnat de regizoarea Alexandra Bidian, urmărește o investigație intimă despre familie, Securitate și moștenirea tăcerii, în timp ce „Prima doamnă” prezintă impresionantul parcurs al activistei israeliene Efrat Tilma, una dintre figurile emblematice ale luptei pentru drepturile persoanelor transgender.

Migrația, solidaritatea și ideea de apartenență se regăsesc în „Acasă”, în timp ce „Visurile străzii” surprinde maturizarea unei generații de tineri din Napoli. „Miregla” aduce în prim-plan viața unuia dintre pionierii culturii hip-hop cubaneze, iar „Omega vrea să danseze” explorează dansul ca experiență spirituală și formă fundamentală de exprimare.

Competiția este completată de „Dezarmarea Libanului”, o radiografie a comunităților creștine afectate de război, „Furtuna din 1956”, despre solidaritatea maghiarilor din Voivodina în timpul Revoluției Ungare, și „Viața secretă a mamei mele”, o impresionantă investigație de familie care scoate la lumină povestea unei femei ce și-a ascuns trecutul pentru a-și putea reconstrui viața.

Un festival al dialogului dintre film și istorie

După extinderea în Republica Moldova, unde în perioada 3–6 iulie 2026 a avut loc ediția pilot FFIR, Festivalul de Film și Istorii Râșnov își consolidează rolul de platformă culturală dedicată dialogului dintre memorie, istorie și societatea contemporană.

Ediția din acest an reunește peste 50 de proiecții, 18 dezbateri și prelegeri, 20 de concerte, trei spectacole de teatru, patru evenimente speciale și Școala de Vară FFIR, la care vor participa peste 70 de liceeni și studenți. Evenimentele vor avea loc la Râșnov, Brașov, Feldioara și Codlea, transformând din nou Țara Bârsei într-un spațiu de întâlnire între cinema, istorie și dialogul civic.

Festivalul se va desfășura în perioada 7 – 9 august la Feldioara, 7 – 13 august la Brașov, 8 august la Codlea și 14 – 23 august la Râșnov.

Biletele pot fi achiziționate de pe https://eventbook.ro/festival/festivalul-de-film-si-istorii-rasnov. Dezbaterile și prelegerile vor fi transmise prin intermediul infrastructurii de live streaming a festivalului. Detalii despre program pe:

https://www.facebook.com/filmsiistoriirasnov

https://www.instagram.com/filmsiistoriirasnov