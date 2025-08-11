251 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 251 locuri de muncă vacante. Locurile de muncă, după cum urmează:

Italia – 65 locuri de muncă pentru: șofer autobuz; lucrător în domeniul sportului și al pregătirii fizice – animator/animatoare centru de vacanță.

Norvegia – 61 locuri de muncă pentru: medic ortodont; bucătar; ajutor bucătar; tehnician unghii; îngrijitor animale; muncitor în producție – industria piscicolă.

Finlanda – 53 locuri de muncă pentru: măcelar/taietor carne; tinichigiu în construcții; muncitor prefabricate elemente beton; muncitor la demolari; sudor TIG; sudor TIG/MIG;instalator de țevi în șantier naval.

Germania – 40 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori; lucrător ajutor în podgorie; zugrav-tencuitor; lucrător în fermă.

Malta – 12 locuri de muncă pentru: videograf/editor full-time; manager de licitații (la distanță/hibrid); coordonator de laborator și responsabil academic; operator mașină CNC; operator fabrică de piatră; (Senior) dezvoltator software – BAS; medic veterinar; inginer de proiect ELV.

Austria – 7 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC.

Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere.

Spania – 4 locuri de muncă pentru montator pereți și plafoane din ghips-carton.

Danemarca – 2 locuri de muncă pentru: dulgher; zidar.

Franța – 1 loc de muncă chirurg stomatolog.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.