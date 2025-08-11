HR

251 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Mariana Butnariu
Autor Mariana Butnariu

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 251 locuri de muncă vacante. Locurile de muncă, după cum urmează:

  • Italia – 65 locuri de muncă pentru: șofer autobuz; lucrător în domeniul sportului și al pregătirii fizice – animator/animatoare centru de vacanță.
  • Norvegia – 61 locuri de muncă pentru: medic ortodont; bucătar; ajutor bucătar; tehnician unghii; îngrijitor animale; muncitor în producție – industria piscicolă.
  • Finlanda – 53 locuri de muncă pentru: măcelar/taietor carne; tinichigiu în construcții; muncitor prefabricate elemente beton; muncitor la demolari; sudor TIG; sudor TIG/MIG;instalator de țevi în șantier naval.
  • Germania – 40 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori; lucrător ajutor în podgorie; zugrav-tencuitor; lucrător în fermă.
  • Malta – 12 locuri de muncă pentru: videograf/editor full-time; manager de licitații (la distanță/hibrid); coordonator de laborator și responsabil academic; operator mașină CNC; operator fabrică de piatră; (Senior) dezvoltator software – BAS; medic veterinar; inginer de proiect ELV.
  • Austria – 7 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC.
  • Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere.
  • Spania – 4 locuri de muncă pentru montator pereți și plafoane din ghips-carton.
  • Danemarca – 2 locuri de muncă pentru: dulgher; zidar.
  • Franța – 1 loc de muncă chirurg stomatolog.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Distribuie articolul
Articolul anterior Domeniul Bogdan și Festivalul de Film Anonimul: O Întâlnire a Autenticității și Naturii
Articolul următor Kaspersky: 98% dintre experții în securitate cibernetică își doresc îmbunătățiri pentru maximizarea protecției
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Cum vor fi plătite pensiile private potrivit noului proiect de lege
Economie
Moldova își dublează exporturile de servicii medicale și educaționale pe parcursul a cinci ani și devine lider regional în turismul medical
Sănătate
Kaspersky: 98% dintre experții în securitate cibernetică își doresc îmbunătățiri pentru maximizarea protecției
IT

Citește și