2web: Strategia de brand, coroborată cu zona de IT, ajută un IMM să crească şi cu 50%

Antreprenorii au continuat să investească în servicii coroborate de branding şi de IT în prima parte a anului curent, arată datele 2web, companie care furnizează Consultanță Branding și servicii digitale user centered pentru antreprenori și companii. Pentru a mixa capacitatea zonei de IT cu cea de marketing, IMM-urile au adăugat şi alte instrumente digitale la produsele IT existente pentru a-şi susţine dezvoltarea accelerată, indiferent de locație.

Astfel, doar în primele 3 luni ale anului 2021, printre cele mai folosite instrumente digitale de către clienţii 2 web se numără: website-urile, platformele online, formularele de research, toolurile, interviurile, produsele digitale. Un astfel de proiect mediu ca şi complexitate format din zona de IT cu cea de branding ajunge la 20.000 de EURO, iar antreprenorii care îl folosesc vin din industrii diverse precum tehnologie, fashion, consultanță, asigurări și finanțe.

Zona de IT ajută şi cu 50% strategia de brand pentru ca business-ul să beneficieze de vizibilitate, distribuție în plan international şi să aducă valoare în piață. IT-ul reprezintă o zonă de suport prin care o companie poate să se extindă și să creeze valoare, iar ghidarea conform unei strategii de marketing anuală care vine cu un plan de acțiuni, îi va permite companiei să evolueze și să se adapteze în direcția dorită.

„O organizație stabilă în zona digitală care obține engagement, conversii, care aduce soluții la problemele identificate în piață va fi relevantă pentru consumatorii săi atât timp cât beneficiază de un branding puternic, iar antreprenorii care investesc concomitent şi în zona de IT, vor ajunge să fidelizeze şi mai mult publicul căruia i se adresează. Cu viziune și tactici, dezvoltarea se concretizează prin activități de marketing și diverse tooluri din zona de IT, ajungând astfel la audiență – ca un numitor comun – Brandul companiei. IMM-urile care beneficiază cel mai rapid de aceste beneficii sunt cele care își definesc încă de la început prioritățile și obiectivele în zona de Brand și digital”, declară Andreea Avramescu, Co-Owner 2web Software & Services.

2websoftware & services a lansat instrumentul digital „Grand Circle Online”, prin intermediul căruia oferă antreprenorilor acces la produse personalizate de software dar şi la acţiuni digitale, de la activități specifice de UX research, necesare pentru a defini audienţa, Design & Digital Developement: elemente vizuale pentru layouturi, platforme și produse digitale, conform misiunii brandului, totodată urmărind obiectivele de business.

Rolul unei companii este să livreze promisiunea sa de brand şi să ajungă la public, sub forma unei singure voci. Această stare este foarte puternică pentru audiență, iar antreprenorii trebuie să construiască touch-pointuri pentru a crea sentimente în jurul unui brand/ produs digital.

Firmele cu un brand bun își îndeplinesc promisiunea. Firmele cu un brand extraordinar anticipează. Cum? Înțelegându-și audiența, vorbind, interacționând cu ea. Experiența digitală pozitivă prin toate aceste puncte create tocmai asta face, crește vizibilitatea companiei pentru audiență.