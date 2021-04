49% dintre copii verifică uneori, rar sau deloc informaţiile găsite pe internet

Mediul online reprezintă principala sursă de informare pentru copii: site-urile de ştiri, reţele de socializare, bloguri şi vloguri sau Youtube sunt resursele pe care copiii şi tinerii le folosesc pentru a căuta informaţii, dar numai 48% dintre ei ştiu să recunoască o ştire falsă, în timp ce 49% afirmă faptul că verifică veridicitatea informaţiilor găsite online doar din când în când, rar sau niciodată. Totodată, 22% dintre copii şi tineri cred că la televizor sau în publicaţiile de ştiri nu pot fi difuzate ştiri false, potrivit agerpres.ro.

Aceste date au fost extrase de Salvaţi Copiii în cadrul unei consultări naţionale privind informarea online şi ştirile false, realizată în rândul copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 12 şi 19 ani, în contextul COVID-19.

Doar 11% dintre copii declară că se informează din surse oficiale, în timp ce 17% dintre ei validează valoarea de adevăr a unor informaţii prin consultarea persoanelor apropiate. Cu ajutorul internetului, copiii şi adolescenţii pot accesa aproape orice informaţie. Ştirile senzaţionaliste, cu detalii vagi sau cu structură incongruentă, pot să impacteze negativ percepţia pe care copilul o are despre sine, persoanele din jurul lui şi lume. Capacitatea de a analiza şi a distinge conţinutul fals nu influenţează doar deciziile pe care le iau copiii acum, dar şi deciziile pe care le va lua adultul de mâine. Invadaţi de informaţii, având percepţii distorsionate, calitatea procesului decizional este profund afectată, iar efectele nu sunt in avantajul copiilor.

Pentru a contribui la o informare corectă şi pentru ca elevii să înveţe despre fenomenul ştirilor false, concomitent cu dezvoltarea abilităţilor de a căuta şi filtra corect informaţia, Organizaţia Salvaţi Copiii a demarat o serie de acţiuni menite să sprijine cadrele didactice şi elevii din învăţământul preuniversitar din România, lansându-le acestora propunerea de a se alătura iniţiativei educaţionale “Gândirea critică în era digitală. Stop ştirilor false!”.

Proiectul educaţional “Gândirea critică în era digitală. Stop ştirilor false!” este o iniţiativă naţională lansată în cadrul programului european Ora de Net, susţinută de Orange România. Pentru a reduce şi combate fenomenul ştirilor false, echipa Ora de Net a pus la dispoziţia cadrelor didactice un pachet de resurse care conţine un material video ce abordează acest subiect, precum şi ghiduri de lucru adresate profesorilor şi părinţilor. Pornind de la resursele dezvoltate, cadrele didactice au fost invitate să organizeze o serie de activităţi în cadrul orelor de curs, prin care elevii să devină conştienţi de fenomenul ştirilor false şi să înveţe să îl identifice corect.

“Având în vedere creşterea gradului de utilizare a reţelelor sociale şi a internetului de către copii, dar şi de către părinţi în perioada actuală, proliferarea ştirilor false şi efectele nocive ale acestui fenomen – precum dezinformarea sau nerespectarea regulilor – necesită o atenţie deosebită atât din partea şcolii, cât şi a celor care au în permanenţă ca obiectiv protecţia copiilor. Astfel de fenomene pot avea consecinţe negative asupra sănătăţii emoţionale a celor mici, dacă nu sunt abordate corespunzător. Ne dorim mult ca, împreună, să reuşim să abordăm această problemă în cât mai multe şcoli din România, pentru că efectele sale ating fiecare utilizator de internet. Ne bucură interesul crescut pentru acest subiect, în decurs de două luni 3.800 de copii, părinţi şi profesori implicându-se în activităţile propuse de noi.”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii.

“Grija pentru un mediu digital sigur şi valoros se află în centrul preocupărilor noastre. Prin iniţiativa dezvoltată împreună cu Salvaţi Copiii, ne dorim să-i ajutăm pe cei mici să înţeleagă importanţa gândirii critice în lumea largă a internetului. Astfel, să ajungă să filtreze corect multitudinea din informaţii care ajung la ei şi să folosească resursele oferite de mediul online în siguranţă şi într-un mod util educaţiei lor pe termen lung.” a declarat Veronica Dogaru, Head of Corporate Communications & CSR la Orange România.

La finalul activităţilor educaţionale, elevilor le-a fost lansată invitaţia de a participa la o competiţie naţională, de materiale video originale, create de ei pe tema ştirilor false şi a gândirii critice. Competiţia a fost organizată în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi a beneficiat de susţinerea Orange România, în perioada 5 octombrie – 11 decembrie 2020, adresându-se cadrelor didactice şi elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal. Un număr de 203 proiecte au fost primite şi evaluate, iar 10 elevi şi 10 profesori coordonatori urmează să fie premiaţi. Autorii proiectelor câştigătoare vor primi diplome din partea Organizaţiei Salvaţi Copiii, precum şi echipamente IT care vor facilita procesul educaţional.

Întregul demers se încheie cu organizarea de către echipa Ora de Net a două ateliere online în care va fi abordată tema ştirilor false şi a conţinutului dăunător întâlnit pe internet. În cadrul acestora, copiii vor fi ajutaţi să analizeze corect conţinutul informaţional, pentru a discerne informaţiile valoroase de pe internet de cele false sau dăunătoare.

Ora de Net (Safer Internet) este un program sprijinit de Comisia Europeană, prin programul Connecting Europe Facility, care cuprinde centre naţionale active în Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea utilizării în condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor tehnologii online de către copii.

Organizaţia Salvaţi Copiii România a participat la programul de finanţare al Comisiei Europene şi a câştigat licitaţia de proiect, asumându-şi din 2008 rolul de Coordonator Naţional.

Mai multe informaţii despre iniţiativă: www.oradenet.ro/concurs2020

Premiile au fost oferite de către sponsorul competiţiei: Orange România

Mai multe informaţii detaliate despre Organizaţia Salvaţi Copiii şi proiectul Ora de Net sunt disponibile pe www.oradenet.ro şi www.salvaticopiii.ro.





