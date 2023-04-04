5 beneficii ale consumului de soia

Soia este un aliment important din bucătăria asiatică, o regăsim în multe forme, și este excelentă pentru persoanele care au o alimentație pe bază de fructe și legume datorită conținutului bogat de nutrienți.

Boabele de soia pot fi consumate în stare proaspătă, iar dacă sunt uscate pot fi fierte și transformate în piure, dar pot fi consumate și sub formă prăjită, pe post de gustare. Cele mai cunoscute alimente produse din soia sunt tofu, tempeh, natto și sosul de soia.

Consumul de soia este benefic datorită conținutului de vitamine (E și B), minerale (calciu, fier, zinc), fibre, proteine, acizi grași nesaturați și izoflavone. Află în continuare 5 beneficii ale consumului de tofu și te îndrumăm să aprofundezi prin articolul complet al celor de la AsianFood.ro.

1. Poate regla nivelul de zahăr din sânge

Soia este unul dintre alimentele cu cel mai scăzut indice glicemic, ceea ce înseamnă că poate să prevină creșterea sau scăderea bruscă a nivelului de zahăr din sânge. Acest beneficiu se datorează conținutului de izoflavone, care ajută organismul să utilizeze mai eficient glucoza. Astfel nivelul de zahăr din sânge poate fi menținut constant.

2. Îmbunătățește aspectul pielii

Soia este bogată în vitamina C, un ingredient esențial pentru sănătatea pielii. Vitamina C protejează pielea de razele dăunătoare ale soarelui și ajută la repararea celulelor deteriorate. De asemenea, conține și ingrediente bioactive precum: taninuri, izoflavonoide, inhibitori de tripsină și proantocianidine. Datorită acestora, consumul de soia poate avea efect antiinflamator, antioxidant, de iluminare a pielii și de stimulare a colagenului. În plus, boabele de soia sunt o sursă bună de antioxidanți, care protejează pielea de radicalii liberi.

3. Reduce simptomele asociate cu menopauza

Cele mai comune simptome asociate cu menopauza sunt bufeurile, transpirațiile nocturne și pierderea de calciu. Boabele de soia conțin genisteina, un tip de fitoestrogen similar cu hormonul estrogen uman, dar mai puțin puternic. Fitoestrogenii prezenți în proteinele din soia pot ameliora simptomele menopauzei, împiedică pierderea severă a calciului din oase și ajută la menținerea unei inimi sănătoase.

4. Soia crește buna dispoziție și combate insomnia

Dacă vei consuma soia în mod regulat, este posibil să observi cum starea ta de spirit se îmbunătățește vizibil. Acest efect se datorează conținutului de triptofan – un aminoacid esențial, precursor al melatoninei, al vitaminei PP și al serotoninei, care este un neurotransmițător asociat cu fericirea și buna dispoziție.

De asemenea, un studiu japonez a demonstrat că un aport mare de izoflavone poate duce la un somn de o calitate mai bună. Spre urmare, persoanele care suferă de tulburări de somn sunt încurajate să includă soia sau proteine din soia în una din mesele zilei.

5. Îmbunătățește circulația

Pe lângă alți nutrienți, soia este o sursă excelentă de fier și cupru, două minerale esențiale pentru dezvoltarea globulelor roșii. Aceste globule sunt responsabile de alimentarea organelor cu sânge și oxigen, ceea ce îmbunătățește activitatea metabolică, crește nivelul de energie și previne anemia (sursă aici și aici ).

Soia are un conținut bogat de proteine și izoflavone, iar pe lângă beneficiile menționate, consumul de soia influențează pozitiv sănătatea inimii, ajută la pierderea în greutate, susține funcțiile creierului și poate reduce riscul de cancer.