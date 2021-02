5 din 10 femei lucrează mai puțin de 8 ore pe zi, pentru a putea avea grijă de copii și de casă

Peste jumătate dintre femei (51,9%) spun că sarcinile gospodărești le revin în totalitate

Provident România, declarat „Angajator de top”, al treilea an consecutiv

Analiză Novel Research

Aproape 30% dintre femeile din România au lucrat mai mult de acasă, arată o analiză realizată de Novel Research, la solicitarea Provident România, în ce privește efectele pandemiei asupra angajaților români. Comparativ, doar 15% dintre bărbați au preferat acest sistem de lucru.

Telemunca a influențat și modul în care cele două sexe au abordat sarcinile gospodărești: doar 12% dintre bărbați consideră că acestea le revin în totalitate, spre deosebire de peste 51% dintre femei. Mai mult, în contextul pandemiei, 18% dintre acestea și-au asumat și mai multe responsabilități în casă. Aceste decizii se reflectă în perioada efectivă de muncă – peste 54% dintre bărbați susțin că au lucrat mai mult de 8 ore pe zi, în timp ce majoritatea femeilor (56%) spun că au alocat sub 8 ore pe zi pentru activități profesionale. Mai mult, 6% dintre ele au fost nevoite să lucreze noaptea, după ce au adormit copiii.

Femeile au căutat soluții la angajatori

Pentru a face față acestei perioade atipice, femeile au avut nevoie suplimentar de susținerea angajatorilor. Astfel, pentru a veni în sprijinul angajaților săi, în mare parte femei (peste 70%), Provident Financial România a implementat o și mai mare flexibilitate a programului de lucru. Dacă înainte de pandemie Provident oferea deja trei alternative de program (8.00-16.00, 9.00-17.00, 10.00 – 18.00), în perioada crizei medicale angajații au avut posibilitatea de a alege să lucreze și începând cu ora 7.00 sau cu ora 11.00. De altfel, acesta este doar unul dintre motivele pentru care Provident a obținut, pentru al treilea an consecutiv, certificarea de Angajator de Top. În plus, toți angajații au avut acces gratuit la o linie telefonică de consiliere, nu doar psihologică, ci și financiară sau juridică.

În ce privește așteptările angajaților români de la angajatorii lor, 31,3% dintre respondenții sondajului au pus pe primul loc oferirea unui echilibru între muncă și viață personală, astfel că 35% au ales să lucreze într-un interval orar în care au simțit atât că sunt mai productivi, dar și că își pot gestiona sarcinile gospodărești mai bine. Per total, peste 43% dintre români au alocat mai mult timp îndatoririlor din casă, comparativ cu perioada pre-pandemie. Provident a oferit angajaților și flexibilitate în ce privește programarea ședințelor, în așa fel încât la început și la sfârșit de program să nu fie stabilite ședințe, iar angajații să poată duce/aduce copiii de la grădiniță/școală.

Bine la birou, fericit acasă

Provident Financial România este singura instituție financiară nebancară din țară ce obține această recunoaștere a calității mediului de lucru – Top employer. Certificarea a fost obținută în urma analizării a peste 600 de criterii, unul dintre cele mai importante fiind cel al promovării egalității de gen. De altfel, la nivelul întregii piețe, acest segment a fost unul dintre cele mai afectate de către pandemie, care a adâncit unele dintre discrepanțele deja existente între femei și bărbați.

Florin Bâlcan

„Peste 70% dintre colegii noștri sunt femei, iar 605 dintre angajați sunt și părinți, astfel că misiunea de a echilibra activitățile de acasă cu munca a fost prioritară pentru noi, în special la începutul perioadei de telemuncă. Am înțeles rapid că trebuie să venim în sprijinul angajaților noștri prin programe de well-being: aproape 500 de angajați au beneficiat de sesiuni cu psihologi acreditați, am lansat cartea copiilor din Provident – povești, desene sau poezii realizate de copiii angajaților – iar 80 de micuți s-au întâlnit virtual cu Moș Crăciun. În plus, am simțit că trebuie să ne sprijinim angajații și cu zile libere plătite pentru momentele când copiii au avut probleme de sănătate”, a declarat Florin Bâlcan, director general Provident Financial România.

O atenție deosebită a fost acordată egalității de gen, o prioritate a Provident, unde peste 60% dintre rolurile de leadership sunt coordonate de către femei. Studiul Novel Research a fost realizat în perioada 29 ianuarie – 4 februarie, pe un eșantion de 1.009 de persoane din mediul urban, cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani.

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 2,1 milioane de clienți în 9 țări din Europa, precum şi în Mexic și Australia. Cu aproape 2.000 de angajaţi, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din România. Provident dezvoltă și susține diverse proiecte de responsabilitate socială – programe de educație financiară, dezvoltarea tinerelor talente, sprijinirea grupurilor defavorizate – în care a investit până acum peste 1,2 milioane de euro.