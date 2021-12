6 din 10 angajați români speră ca 2022 să fie un an mai bun la job

Sondaj BestJobs

Majoritatea angajaților români privesc cu optimism spre 2022, după un an în care doar aproximativ un sfert spun că le-a mers bine, în timp ce 69% consideră că a fost mai greu decât primul an pandemic, din punct de vedere al provocărilor personale și profesionale. Astfel, 61% dintre angajații români speră ca 2022 să fie un an mai bun pe plan profesional, întrucât iau în calcul schimbarea locului de muncă pentru un salariu mai mare sau se așteaptă la o promovare sau o mărire salarială de la actualul job, arată un sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs. Doar 14% cred că anul care vine va fi mai rău, iar un sfert îl privesc cu incertitudine.

Al doilea an pandemic a fost, pentru mulți, mai greu decât 2020 atât pe plan profesional, cât și personal, cu multe provocări și incertitudini care au accentuat oboseala acumulată și anxietatea privind viitorul. Doar 26% dintre angajații români consideră că 2021 a fost în ansamblu un an mai bun. Îmbunătățirile s-au văzut însă mai degrabă pe plan personal (25%), în timp ce la job a fost mai bine pentru numai 17% și doar 15% spun că le-a mers mai bine anul acesta pe ambele planuri comparativ cu 2020.

Pentru 27%, cea mai importantă realizare profesională în acest an a fost că au învățat abilități noi și s-au dezvoltat ca profesioniști, ceea ce le oferă mai multă încredere că vor putea continua să evolueze în carieră și vor avea oportunități mai bune de job în anii următori. Alți 16% consideră că, în contextul dificil și incert, realizarea principală este că au reușit să-și păstreze jobul și să aibă o situație profesională stabilă. Doar 12% spun că au reușit în 2021 să-și găsească un job mai bun, în timp ce, la jobul actual, 9% au primit o mărire de salariu și numai aproape 6% au fost promovați pe o poziție mai bună, mai arată sondajul BestJobs.

În acest context, cele mai importante lecții din 2021 pe care angajații români vor să se concentreze în noul an sunt că trebuie să investească mai mult în dezvoltarea lor pentru a-și îmbunătăți situația la job și acasă (22%) și că e nevoie să aibă mai multă grijă de sănătatea lor fizică (20%), dar și emoțională (15%). În același timp, 16% simt nevoia de o organizare mai bună a vieții profesionale, așa încât să își separe mai bine viața de acasă de cea de la job și să câștige mai mult timp liber, iar 11% vor să se dedice mai mult relațiilor cu familia și cu cei apropiați.

La job, prioritățile angajaților pentru 2022 sunt să evolueze în poziția actuală, unde speră să fie promovați sau să primească o mărire salarială (42%), sau să-și găsească un job mai bun, care să le pună mai bine în valoare experiența și abilitățile și să le ofere mai multă satisfacție (33%). Pentru cei mai mulți dintre cei care se gândesc la o schimbare de job, lucrul într-o companie mai mică sau într-un start-up ar putea fi o opțiune care să le ofere mai multă flexibilitate și mai mult timp liber în 2022, conform sondajului BestJobs.