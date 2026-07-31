64% dintre angajați spun că munca le oferă stabilitate, dar nu îi pregătește suficient pentru viitor

Adaptabilitatea devine noua formă de siguranță profesională

Sondaj Genesis Property

Siguranța profesională nu mai este construită exclusiv în jurul stabilității unui loc de muncă, ci tot mai mult în jurul capacității oamenilor de a învăța, de a se adapta și de a rămâne relevanți într-o economie remodelată de inteligența artificială. Peste 60% dintre angajați spun că rolul actual le oferă în principal stabilitate, fără suficiente oportunități de evoluție, sau chiar îi ține pe loc. În același timp, doar 14% se simt pe deplin siguri la job și au încredere în perspectivele lor profesionale, în timp ce jumătate se consideră relativ siguri, dar urmăresc atent schimbările din companie și din piață, potrivit unui sondaj realizat de Genesis Property pe un eșantion de 1.026 de respondenți la nivel național.

Această combinație dintre stabilitate și nevoia de adaptare se reflectă și în modul în care angajații își descriu parcursul profesional actual. Aproape 47% spun că se află într-o etapă fără schimbări majore, iar peste 21% sunt concentrați pe învățare și adaptare pentru a ține pasul cu transformările din piață. Doar aproximativ 13% se consideră într-o perioadă clară de creștere și dezvoltare, ceea ce arată că, pentru mulți, prioritatea momentului este menținerea relevanței profesionale, nu accelerarea carierei.

„Siguranța profesională nu mai înseamnă doar stabilitatea unui loc de muncă, ci capacitatea oamenilor de a rămâne relevanți într-un context economic și social care se schimbă rapid. Presiunile economice, transformarea rolurilor și avansul inteligenței artificiale îi determină pe angajați să caute mai mult decât continuitate: oportunități reale de învățare, adaptare și evoluție. În acest context, organizațiile trebuie să creeze medii care nu doar susțin performanța de astăzi, ci îi pregătesc pe oameni pentru ceea ce urmează. Biroul poate deveni o parte importantă a acestui proces, un spațiu pentru colaborare, schimb de idei, învățare și dezvoltare profesională, capabil să susțină transformarea oamenilor și reziliența companiilor”, spune Teodor Stoica, HR Manager, Genesis Property.

Situația de pe piața muncii devine tot mai complicată, în contextul în care presiunile economice se traduc tot mai vizibil în stagnarea veniturilor, creșterea volumului de muncă și măsuri de eficientizare. Aproape 24% dintre angajați indică stagnarea salariilor sau creșteri mult mai mici decât în anii anteriori, peste 18% resimt o creștere a volumului de muncă, iar aproximativ 12% observă măsuri de optimizare a costurilor în organizațiile lor.

Nesiguranța profesională este alimentată în primul rând de contextul economic și de posibilele efecte ale acestuia asupra companiilor. Peste 40% dintre angajați indică situația economiei drept principala sursă de îngrijorare, aproximativ 26% se tem de restructurări sau concedieri, iar aproape 11% resimt lipsa oportunităților de dezvoltare profesională.

Siguranța profesională este asociată în continuare în principal cu stabilitatea financiară, dar începe să includă tot mai mult și perspectivele de dezvoltare și adaptare. O treime dintre angajați o definesc printr-un venit stabil pe termen mediu și lung, aproape 19% prin soliditatea financiară a angajatorului, iar 11% prin accesul la oportunități reale de dezvoltare profesională.

Adaptabilitatea și competențele noi devin esențiale într-o piață a muncii în schimbare

Relevanța profesională este legată tot mai mult de capacitatea oamenilor de a învăța, de a integra tehnologia și de a colabora eficient. Peste 19% dintre angajați consideră că trebuie să își dezvolte în primul rând adaptabilitatea și capacitatea de învățare continuă, aproape 14% indică utilizarea AI, iar peste 12% pun accent pe comunicare și colaborare.

Totodată, pregătirea pentru impactul AI avansează, dar rămâne inegală și încă marcată de incertitudine. Peste 32% dintre angajați au început să își dezvolte competențele necesare, aproape 28% folosesc deja AI în activitatea lor, iar aproximativ 27% înțeleg că tehnologia le va transforma munca, dar nu știu încă exact cum să se pregătească.

Percepția asupra AI rămâne mai degrabă echilibrată decât polarizată, mulți angajați văzând simultan potențialul și riscurile acesteia. Aproape 35% consideră AI atât o oportunitate, cât și o amenințare, 34% o percep în principal ca pe o oportunitate, iar peste 22% nu cred că va avea un impact semnificativ asupra propriului job.

Pornind de la așteptările noilor generații și de la transformările care remodelează piața muncii, Genesis Property dezvoltă mai mult decât clădiri de birouri: creează ecosisteme de lucru care susțin performanța, evoluția profesională și echilibrul personal al angajaților. YUNITY Park, campusul de birouri deținut de Liviu Tudor , fondatorul Genesis Property, transpune această viziune prin spații verzi ample, zone de relaxare și facilități dedicate stării de bine și interacțiunii. Proiectul se află în prezent în cea de-a treia etapă de dezvoltare, iar investițiile totale în transformarea campusului au ajuns la 50 de milioane de euro.

Sondajul Genesis Property despre siguranța profesională în 2026 a fost desfășurat online în luna iulie, pe un eșantion total de 1.026 utilizatori de internet din România, dintre care peste 54% sunt bărbați, 16% sunt patroni/asociați sau cu funcții de conducere, iar peste 31% au un venit net de peste 6.000 de lei.