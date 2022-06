7,5 milioane de euro vor ajunge la organizații nonprofit în anul 2022 cu ajutorul platformei Formular230.ro

Peste 140.000 de români au folosit soluția dezvoltată de Help Autism pentru a redirecționa 3,5% din impozitul datorat pentru anul fiscal trecut către 3.700 de asociații și unități de cult înscrise pe platformă.

Formular230.ro este o soluție ce facilitează completarea online, semnarea și descărcarea în format PDF a declarației 230 prin care orice angajat poate alege să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit către o asociație sau o unitate de cult. Tot procesul durează aproximativ un minut, contribuabilul putând apoi descărca declarația semnată și trimite către ONG-ul ales.

„În pandemie ne-am dat seama că este imposibil să colectăm formulare de la prieteni și oameni de bine, iar fondurile din facilitatea fiscală de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit reprezentau peste 70% din bugetul Asociației Help Autism. Părinții se bazau pe aceste fonduri pentru terapia copiilor lor. În doar trei săptămâni, am creat această soluție pe website-ul nostru pentru contribuabilii care doreau să sprijine asociația, copiii, tinerii și adulții noștri cu autism”, menționează Daniela Bololoi (președinte Help Autism).

Daniela-Bololoi, Help-Autism

Platforma formular230.ro a fost dezvoltată în anul 2020 de către Asociația Help Autism cu o investiție de 50 000 euro, ea fiind pusă la dispoziție gratuit începând cu anul 2021 către toate organizațiile non-profit indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea.

„A fost o decizie de responsabilitate socială din partea organizației pe care o reprezint, să punem la dispoziție soluția dezvoltată inițial pentru noi, tuturor organizațiilor din România”, adaugă Daniela Bololoi.

Dezvoltatorii estimează că anul acesta s-au completat aproximativ 144 000 de declarații 230 cu ajutorul soluției, echivalentul a 7,5 milioane de euro la o valoare medie de 175 lei per declarație, jumătate dintre români optând pentru redirecționare pe 2 ani, conform analizei asociației. Platforma formular230.ro nu colectează și nu prelucrează date, contorul de accesare a butonului Trimite formular a permis estimarea numărului de declarații 230 completate și descărcate.

Peste 3700 de organizații au folosit platforma pentru a ajunge cât mai facil la contribuabili. În 2022, ONG-urile au putut să asocieze conturi bancare multiple, o noutate față de alte soluții existente.

Asociația Răsăritul de Argint, unul dintre primele ONG-uri înscrise în platformă, a evaluat inițiativa ca „cel mai real și concret ajutor pe care l-am primit a fost această platformă”, iar Fundația Autonom a menționat că „ne-ați ușurat munca foarte mult”.

Campania de colectare a fondurilor s-a încheiat pe 25 mai a.c. și va reîncepe în ianuarie anul viitor imediat ce ANAF publică noul formularul. Organizațiile vor primi fondurile în maximum 90 de zile de la data depunerii declarațiilor 230 conform ordinului nr . 15 din 2021 . Încă din 2018 Asociația Help Autism a depus eforturi pentru a convinge instituțiile că ONG-urile au dreptul legal de a colecta și depune formulare în numele contribuabililor cu scopul de a ajuta organizațiile care depind de aceste fonduri să nu intre în imposibilitate de plată a angajațiilor și serviciilor.