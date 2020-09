A cumpara sau a inchiria?

Oricine doreste sa traiasca singur se confrunta cu o mare dilema: sa decida daca inchiriaza sau cumpara. Este o decizie care nu se ia foarte usor, iar daca va aflati in aceasta situatie, luati in considerare optiunile si consecintele. Daca nu va simtiti confortabil sa luati aceasta decizie singuri, exista profesionisti, cum ar fi consilierii, banca si agentii imobiliari, care va vor ajuta in aceasta decizie mare.

Care sunt avantajele si dezavantajele inchirierii unei case? Inchirierea unui apartament este o solutie buna pentru multi tineri care doresc sa traiasca independent in primul lor apartament. De cele mai multe ori, tinerii nu au inca un loc de munca permanent si, uneori, inca studiaza si primesc ajutor de la parintii lor cu plata chiriei lunare. Din aceste motive, bancile nu vor oferi o ipoteca si nici credite de genul programului Prima Casa. Singura optiune in aceasta situatie este inchirierea. Partea pozitiva este ca inchirierea unui apartament va ofera mai multa libertate. Asadar, este ideal pentru oricine cauta un acoperis temporar deasupra capului, sau pentru cei care calatoresc mult. Atunci cand va este greu sa gasiti locatia sau apartamentul perfect, este mai bine sa inchiriati mai intai. Oferiti-va timp pentru a fi 100% sigur in ceea ce cautati. Pe langa aceste avantaje, un apartament inchiriat poate servi de asemenea ca o solutie perfecta, de exemplu, atunci cand tocmai v-ati mutat din casa veche si asteptati cheile pentru noua casa.

Financiar vorbind, preturile de inchiriere din orasele mari sunt destul de mari in anumite zone, asa ca uneori este mai intelept sa cumperi decat sa inchiriezi. Dar, in cazul in care nu aveti nicio economie sau un loc de munca permanent, cum ar fi freelancerii sau lucratorii independenti, inchirierea ar putea fi singura dvs. optiune, deoarece bancile sunt reticente in a oferi imprumuturi.

Care sunt avantajele si dezavantajele achizitionarii unei case? Cel mai important avantaj este ca achizitionarea unei case poate fi mai profitabila decat inchirierea uneia. Mai ales ca veti deveni proprietarul proprietatii dvs. dupa ce v-ati restituit ipoteca. Dar sa fiti constienti ca achizitionarea unui apartament are sens numai daca intentionati sa locuiti in acel apartament pentru o lunga perioada de timp. Cumpararea si mutarea in noua casa necesita o investitie si o multime de documente, mai mult decat daca ai inchiria un apartament.

Ce ai face chiar acum, daca ai avea de ales sa cumperi sau sa inchiriezi un apartament cu 2 camere in Bucuresti?