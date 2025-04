A fost lansat Indexul Antreprenoriatului Românesc

Miercuri, 2 aprilie a.c., a avut loc lansarea lucrării „Indexul Antreprenoriatului Românesc 2025”, ediția a 2-a, realizată de IMM ROMÂNIA, în parteneriat cu Banca Comercială Română, Pluxee Romania, Banca Transilvania și Groupama Asigurări.

Lucrarea reprezintă cea mai complexă interpretare a datelor despre antreprenoriatul românesc și prezintă analiza indicelui mediului de afaceri, indicelui evoluţiei IMM-urilor şi indicelui care reflectă aprecierea antreprenorilor referitoare la situația firmelor pe baza a 15 indicatori macro-economici și anume: ritmul real de creștere a PIB-ului, rata șomajului, rata inflației, câștigul salarial mediu lunar net, dinamica fiscalității forței de muncă, dinamica impozitului pe profit și pe venit, dinamica impozitului pe dividende, respectarea principiului one in – one out, stabilitatea cursului de schimb, deficitul balanței comerciale, rata dobânzii raportată la rata inflației, dinamica investițiilor străine directe, rating-ul de țară, dinamica numărului de societăți comerciale, dinamica cifrei de afaceri medii a firmelor.

Scorul Indexului Antreprenoriatului Românesc este de 49,5 de puncte din 100 în 2025, corespunzător unui nivel moderat al sistemului antreprenorial. Cele patru categorii ale indexului sunt antreprenoriat critic sau slab, antreprenoriat moderat, antreprenoriat emergent şi antreprenoriat solid.

Cele mai importante aspecte semnalate în cadrul analizei 2025 sunt următoarele:

Rata inflației este în scădere în anul 2024 față de anul 2023 cu un procent de 5,10 %;

Rata șomajului în anul 2024 a fost de 3,28 % într-o ușoară urcare față de anul 2023;

Salariul mediu lunar net a întregistrat o creștere de 11,14 % față de anul 2023;

30,37% din IMM-uri au estimat că evoluția economiei României va fi favorabilă dezvoltării business-urilor lor în 2025;

36,85 % din IMM-uri au estimat o creștere a nivelului exporturilor în 2025 față de 2024;

Percepția antreprenorilor cu privire la evoluţiile contextuale cu influenţă negativă asupra activității IMM-urilor: 74,24 % birocrația și fiscalitatea, 32,09% nivelul investițiilor mediului de afaceri, 50,76% procesul de creditare a firmelor, 50.75 % perspectiva calificărilor, competențelor și nivelul de profesionalism asupra forței de muncă.

În cadrul evenimentului au avut intervenții:

Florin DUMA, Președinte IMM ROMÂNIA

Florin JIANU, Autor “Indexul Antreprenoriatului Românesc”

Valentin LAZEA, Economist șef Banca Naţională a României

Gabriela HORGA, Președinte Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului

Prof.Univ.Dr. Ovidiu NICOLESCU, Preşedinte de onoare IMM ROMÂNIA

Bogdan CERNESCU, Managing Director, Head of Corporate Banking BCR

Gabor OLAJOS, Country Managing Director, Romania and Bulgaria Pluxee

Viorel FLOREA, Director Vânzări Rețea Proprie Groupama.

„De la lansarea primei ediții a Indexului Antreprenoriatului Românesc, am obținut o imagine tot mai clară asupra direcției în care ne îndreptăm. A doua ediție a acestui studiu reflectă evoluțiile semnificative din peisajul antreprenorial, dar și provocările care ne stau înainte. Scorul Indexului Antreprenoriatului Românesc indică o creștere de 0,5 puncte în comparație cu anul 2024, atingând 49,5 puncte din 100. Cu toate că ne aflăm în continuare la un nivel moderat al sistemului antreprenorial, subliniem că ne situăm la doar jumătate de punct distanță de antreprenoriatul emergent. Din perspectiva ratei inflației, în 2024 s-a înregistrat o scădere la jumătate față de anul trecut, ajungând la 5,10%. Cel mai bun scor din index s-a înregistrat la nivelul stabilității cursului de schimb, care, în comparație cu anul 2023, a avut o variație mică de aproximativ 0,5% față de valoarea medie. În timp ce indicatorii macroeconomici au crescut cu 3,25 puncte față de anul trecut, percepția antreprenorilor și optimismul acestora au scăzut cu 2,75 puncte. Continuăm să ne îndreptăm către o viziune europeană, cu dorința de a construi un mediu în care antreprenorii din România să prospere și să se alinieze celor mai bune practici internaționale. Mulțumim partenerilor noștri strategici și echipei de cercetare pentru contribuțiile valoroase, iar împreună vom continua să sprijinim dezvoltarea IMM-urilor!” – Florin Jianu, Dragoș Pufulete, autori.