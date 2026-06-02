A murit generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat trecerea în neființă a generalului Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție.

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina oficială a instituției, în care sunt evidențiate contribuțiile importante pe care acesta le-a avut atât în sistemul de ordine publică, cât și în formarea profesională a generațiilor de polițiști.

O carieră dedicată Poliției Române și învățământului de specialitate

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au transmis că generalul Costică Voicu a fost una dintre personalitățile care și-au pus amprenta asupra dezvoltării sistemului de ordine publică din România.

„Am primit cu tristețe vestea că generalul Costică Voicu a trecut la cele veșnice. Personalitate marcantă a sistemului de ordine publică și a învățământului de profil, a contribuit la formarea și îndrumarea a numeroase generații de polițiști, lăsând în urmă o moștenire profesională deosebită”, se arată în mesajul transmis de MAI.

De-a lungul carierei sale, Costică Voicu a ocupat funcții importante în cadrul Poliției Române și al sistemului de învățământ destinat pregătirii viitorilor ofițeri, fiind apreciat pentru activitatea sa profesională și pentru implicarea în pregătirea cadrelor din domeniul siguranței publice.

Mesaj de condoleanțe transmis de Ministerul Afacerilor Interne

În același mesaj, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a transmis condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe generalul Costică Voicu.

„Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții instituției.

Dispariția generalului Costică Voicu reprezintă o pierdere pentru comunitatea profesională a structurilor de ordine publică și pentru mediul academic de profil, unde acesta a avut o contribuție importantă de-a lungul activității sale.