Acesta greseala majora iti pot afecta site-ul mai mult decat crezi!

Daca vrei ca business-ul tau sa creasca, atunci trebuie sa-ti deschizi un site. Intr-o realitate in care Internetul a devenit principala sursa de informatie in absolut orice domeniu, este cea mai buna investitie pe care o poti face. Cu toate acestea, majoritatea firmelor subapreciaza unul dintre cele mai importante aspecte din economia succesului unui site: serviciile de web hosting premium! Putini stiu ca o alegere superficiala iti poate anula investitia. Iata doar 3 dintre cele mai mari probleme pe care le poate cauza o gazduire de slaba calitate.

1. Site-ul tau se va incarca foarte greu

Utilizatorii de Internet apreciaza site-urile care se incarca rapid, mai exact in mai putin de 2 secunde. Daca viteza de incarcare este mai slaba cu cel putin 1 secunda, sunt sanse mari ca vizitatorii tai sa iasa si sa se reorienteze catre concurenta. Iar motivul nu este doar faptul ca activitatea cotidiana se desfasoara in mod general intr-un ritm alert.

Oamenii au mai multa incredere intr-un site rapid. In fond, de ce s-ar baza pe un site care nu le poate oferi o experienta care sa le merite banii? Un plan de web hosting de slaba calitate iti poate afecta credibilitatea si reputatia, ceea ce se traduce prin scaderea conversiilor. Plus ca o viteza de incarcare mica reprezinta marketing negativ. Un studiu realizat in 2018 a relevat faptul ca experientele negative sunt mai des impartasite decat cele pozitive. Personal sau pe retelele de socializare, vestile rele circula repede.

2. Te va afecta din punct de vedere SEO

Alegerea planului de web hosting nepotrivit te poate afecta SEO din mai multe puncte de vedere. Unul dintre acestea este viteza de incarcare, despre care am vorbit la punctul precedent. Daca oamenii iti parasesc site-ul, rata de respingere (unul dintre indicatorii de user experience de care Google tine cont in algoritmii de ranking) va creste, iar pozitiile in motorul de cautare vor incepe sa scada.

De asemenea, in cazul in care ai optat pentru gazduire shared, sansele sunt foarte mari sa imparti traficul cu site-uri spam, care fac Black SEO sau prezinta continut porno. De aceea, daca inca nu esti pregatit sa investesti intr-un server dedicat, conditia minima este sa colaborezi cu o companie de web hosting premium, care sa nu gazduiasca site-uri periculoase. Indiferent de eforturile SEO pe care le depui, un server toxic nu este niciodata un semn bun pentru pozitiile site-ului tau in Google.

3. Iti ajuti competitia sa devina mai puternica

Asa cum am mentionat deja, daca site-ul tau se incarca greu, vizitatorii vor iesi si se vor indrepta catre competitori. Cu alte cuvinte, le oferi pe tava clienti. Realizarea unui site implica multa munca si, uneori, multi bani investiti. Serviciile de web hosting premium nu sunt atat de scumpe pe cat te-ai astepta si merita fiecare ban cheltuit. Exista atat de multe companii in Romania, trebuie doar sa studiezi piata si sa alegi cea mai buna oferta. Pana gasesti solutia optima, iti recomandam sa te asiguri ca ai la dispozitie o perioada de proba si iti poti primi banii inapoi daca nu esti multumit de serviciile primite.