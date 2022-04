Adunarea Generală a ONU a votat suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului

Cu 93 de voturi pentru, 24 împotrivă și 58 de abțineri, Adunarea generală a ONU a votat joi, 7 aprilie, suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului. Conform regulamentului, un vot cu o majoritate de două treimi din cei 193 de membri ai Adunării generale de la New York poate suspendă un stat din acest organism sub acuzația, cu dovezi, că a comis în mod constant încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului în timpul mandatului său de membru.Rusia se află la al doilea an dintr-un mandat de trei ani la Consiliul pentru Drepturile Omului, format din 47 de membri.