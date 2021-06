Agra Asigurări – 2.9 mil ha, peste 4.500 de fermieri asigurați la 5 ani de la intrarea în România

Agra Asigurări, compania care a introdus digitalizarea în sectorul asigurărilor agricole, aniversează 5 ani de activitate în România. Bilanțul acestei perioade indică peste 4.500 de fermieri asigurați cu peste 2.9 mil. ha suprafețe cultivate, 4 categorii de produse de asigurare în portofoliu. Compania a adus pe piață două resurse digitale dedicate fermierilor, brokerilor și colaboratorilor, în vederea facilitării unui proces nebirocratic și digitalizat, de la achiziționarea poliței, până la avizarea și evaluarea daunelor și plata despăgubirilor.

Asiguratorul agro a intrat de la bun început pe piața din România cu un proces digitalizat care a vizat eliminarea pe cât posibil a documentelor în format fizic, de la emiterea ofertelor de asigurare și a polițelor în format electronic și până le evaluarea în teren a daunelor prin folosirea tabletelor pentru procesarea și emiterea unui protocol de daună final. De asemenea, în procesul de evaluare se pot folosi poze din satelit sau drone în funcție de perioada sau de stadiul de vegetatie al culturii supuse procesului de evaluare.

Compania mamă, Österreichische Hagelversicherung, investește continuu în digitalizarea proceselor interne, fiecare departament beneficiind de echipe proprii dedicate digitalizării, iar proiectele specifice sunt implementate concomitent în toate sucursalele sale locale, cu adaptările specifice necesare, asigurând astfel un proces liniar și complet de dezvoltare pe toate piețele în care este prezentă.

Adrian Lupu

“Obiectivul nostru este să oferim fermierului un acces facil la polițele noastre, iar mai apoi, o decontare a daunelor rapidă și nebirocratică. Am făcut acest lucru prin eliminarea documentației stufoase practicate pe piața locală în mod obișnuit. Facem investiții majore și avem numeroase proiecte în curs de dezvoltare pentru a facilita și transparentiza accesul la polițele agricole. Vizăm politici de sustenabilitate și un impact cât mai redus asupra mediului înconjurător, iar în practică limităm cât mai mult printul pe hârtie și țintim să lucrăm paperless, precum colegii noștri din Austria”, a declarat Adrian-Horia Lupu, Director General Agra Asigurări.

Aplicația Agrasat și portalul electronic Agra Asigurări, două resurse digitale dedicate fermierilor, brokerilor și colaboratorilor

Aplicația Agrasat culege date de la sateliții spațiali Sentinel (ESA) și Landsat (NASA) înregistrate în ultimele 12 luni și oferă fermierilor acces la informații despre starea culturilor. Pe baza lor fermierii își pot vizualiza starea culturilor și de asemenea, își pot stabili strategiile proprii de întreținere pentru fiecare cultură.

Portalul electronic Agra facilitează accesul fermierilor la arhiva de documente aferente contractului de asigurare (polițe, condiții de asigurare, acte adiționale, protocol de daună, decont de daună) și imagini din satelit ale propriilor terenuri asigurate, iar brokerii accesează toate documentele necesare pe parcursul procesului de asigurare, precum și statusul daunelor pentru fiecare poliță, în timp real.

Proces de asigurare în totalitate digitalizat – de la emiterea poliței de asigurare, la evaluarea daunelor și plata despăgubirilor

Procedura de evaluare a daunelor este rapidă și complet digitalizată, realizată de o echipă profesionistă și dedicată, formată din ingineri agronomi, fermieri activi și specialiști în domeniul agricol. Evaluarea daunelor se face în teren, fermierii participând activ în acest proces. Protocolul de daună este salvat pe tabletă electronică, devenind vizibil în portalul online la scurt timp, atât pentru fermieri, cât și pentru broker. În portalul electronic Agra pot urmări evoluția dosarului până la achitarea despăgubirii.

Fermierii români sunt tot mai deschiși către adoptarea soluțiilor digitale care îi ajută să acționeze rapid și în beneficiul propriu

Noul context adus de pandemie, precum și schimbările climatice care și-au pus amprenta pe culturile fermierilor în ultimii ani, au determinat pe de o parte accelerarea proceselor de digitalizare în industria agricolă, și pe de altă parte au contribuit la creșterea cererii pentru produsele de asigurare a culturilor agricole.

Iulia Parapianu

“Observăm o mai mare deschidere în piață pentru soluții digitale chiar și în agricultură, iar ritmul de acceptare a tehnologiei a crescut. Cu ajutorul programelor de training online am reușit să ne facem mai cunoscute produsele de asigurare în rândul brokerilor. De asemenea, din dorința de a păstra legătura cu colaboratorii noștri, am comunicat mai mult prin intermediul social media și am sporit numărul newsletterelor cu informații importante pentru aceștia”, a declarat Iulia Parapianu, Director Adjunct Agra Asigurări.

Pentru sectorul agricol se prevede în următorii ani o transformare continuă și accelerată ce va aduce oportunități de dezvoltare de noi produse pe baze tehnologice, iar fermierii vor ține pasul și vor crește gradul de adopție al asigurărilor agricole.

“Lucrăm la eficientizarea procesului de vânzări cu ajutorul forței de vânzări, iar prin intermediul portalului online disponibil pe site-ul nostru, ne propunem să sprijinim brokerii prin emiterea de oferte online. De asemenea, vom lucra din ce în ce mai mult cu date din satelit, iar în prezent dezvoltăm un produs de secetă parametric, care măsoară umiditatea din sol exact pe parcela asigurată. Pe partea de daune, vom continua digitalizarea evaluărilor de daună în funcție de produsele pe care le vom mai aduce pe piață”, a completat Iulia Parapianu, Director Adjunct Agra Asigurări.

Agra Asigurări își planifică să asigure 1 mil. ha pe an agricol

De la înființarea sucursalei Agra Asigurări din România în 2016, când asigura 160.000 de ha, portofoliul companiei s-a mărit de 5 ori pe parcursul celor 5 ani, la peste 800.000 de ha. Așteptările companiei sunt ca suprafețele asigurate să crească în continuare, și estimează ca în următorii 2 ani să asigure 1.000.000 de ha, concomitent cu planurile de digitalizare. Compania colaborează în prezent cu peste 60 de companii de brokeraj și aproximativ 270 de agenți pentru intermedierea produselor de asigurare. De asemenea se lucrează în paralel și la dezvoltarea echipelor de evaluatori la nivel național, acest lucru fiind posibil printr-un proces foarte bine stabilit, din faza de recrutare până la atingerea nivelului de specialist în evaluarea daunelor culturilor agricole.

“Fermierii sunt cei care asigură hrana întregii populații, însă suntem conștienți că agricultura devine o afacere tot mai riscantă. Noi vrem să îi sprijinim în continuarea acestei misiuni și să le asigurăm sustenabilitatea afacerii”, a completat Adrian-Horia Lupu, Director General Agra Asigurări.