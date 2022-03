AIFF revine între 15-21 aprilie cu săli pline, filme cult şi dezbateri electrizante. Încasările vor fi donate către refugiații ucraineni

Cinematograful înseamnă emoţie colectivă. Pentru câteva zeci de minute, în întunericul sălii de cinema, filmul uneşte. Şi, chiar dacă după proiecţie stârneşte reacţii diferite şi dezbateri aprinse, pasiunea comună rămâne. Acesta e miracolul molipsitor al cinefiliei care-ţi oferă anticorpi la maladii moderne de tot felul, la durere, război sau nedreptate. În vremuri dramatice, festivalurile de film devin cu atât mai importante cu cât oferă acea necesară oază de umanitate şi de luciditate în tumultul general. În mijlocul barbariei, ne conservă umanitatea. E ceea ce-şi propune şi la această ediţie American Independent Film Festival, singurul eveniment cinematografic românesc care dă voce peliculelor originale şi vitale făcute în afara sistemului hollywoodian.

Ediţia din 2022, care se va desfăşura între 15 şi 21 aprilie, înseamnă şi o revenire la formatul dinaintea restricţiilor, cu săli ce vor putea fi ocupate la întreaga lor capacitate. Proiecţiile AIFF.6 vor avea loc la Cinema Elvire Popesco și Cinema Muzeul Ţăranului, iar toate încasările ce revin festivalului în urma vânzării biletelor vor fi donate către familiile de ucraineni care fie continuă să trăiască în așezările curpinse de război, fie s-au refugiat în România.

În deschiderea festivalului va fi proiectată una dintre cele mai neconvenţionale producţii ”indie” ale anului: RED ROCKET, în regia lui Sean Baker (care a figurat în competiţia de la Cannes, din 2021). Ancorat de interpretarea magnetică a lui Simon Rex, Red Rocket ne livrează o perspectivă vibrantă, de la firul ierbii, asupra vieţii americane moderne. Mike Saber e un fost star porno decăzut care se întoarce în orăşelul său natal din Texas, acolo unde nimeni nu i-a dus lipsa. Acest îndrăzneţ nou film al lui Sean Baker (The Florida Project, Tangerine), un răsfăţat al cinematografiei independente americane, are în miezul său incandescent un performance magnetic, de-a dreptul electrizant. Red Rocket schiţează un portret întunecat, dar amuzant și compătimitor, al unui hustler american unic și al oraşului natal care abia îl tolerează. “Pe lângă faptul că este lasciv, hilar și aproape insuportabil de tensionat, filmul e o încurajare extraordinară pentru oricine e prea falit ca să meargăla facultatea de film”, scrie London Evening Standard. “Mikey e ca versiunea umană a unui accident de maşină: nu-l doreşti nimănui, dar nu-ţi poţi lua ochii de la el”, crede Sunday Times, iar publicaţia Little White Lies îl consideră “un deliciu murdar. Ciudat, inteligent, fantastic şi foarte, foarte greşit”.

La cea de-a 6-a ediție AIFF vom arăta în premieră și THE OUTFIT, realizat de Graham Moore, ce a fost prezentat prima dată în cadrul Berlinale Special 2022. Scenaristul câștigător al Oscarului pentru The Imitation Game este acum regizorul unui thriller magistral, captivant, în care un croitor de lux (marele Mark Rylance, şi el binemeritatul posesor al unui Oscar) trebuie să se confrunte cu un grup periculos de mafioți pentru a supraviețui unei nopți fatidice.

“Rylance ne lasă până în ultimul moment să ghicim… Un film de epocă încordat, frumos jucat”, scrie Chicago Sun-Times. “Cea mai mare surpriză a lui The Outfit e şi cea mai fericită: acest film intimist, cu buget redus, e şi unul dintre cele mai bine jucate ale sezonului”, jubilează San Francisco Chronicle, iar This Chix Flix remarcă faptul că “povestea te ține pe marginea fotoliului de cinema și poți întrezări uşor firul fin cu care e ţesută intriga. Fiecare detaliu filmat și scris este bine livrat”.

Fenomenala actriță americană Robin Wright debutează în regia de film cu LAND, o peliculă ce dovedeşte că locul ideal pentru cineastele americane care vor să spună poveşti ieşite din tipar este cinematografia independentă. Land urmăreşte o emoționantă căutare de sine a unei femei care se izolează în vastul și durul pustiu american. În urma unui eveniment tragic, Edee (Wright) se trezește în imposibilitatea de a rămâne conectată cu lumea pe care a cunoscut-o cândva și, în fața acelei incertitudini, se retrage în sălbăticiile magnifice, dar neiertătoare, ale Munților Stâncoși. După ce un vânător local (Demián Bichir) o salvează din pragul morții, ea trebuie să găsească o modalitate de a trăi din nou. “Ocolind pericolul de a fi doar o explorare picturală a doliului, Land devine ceva mult mai interesant: un film dur, viguros, despre salvarea unei vieţi”, conchide Sunday Times, în timp ce Mail on Sunday accentuează că “peisajele superbe şi interpretarea magnifică a lui Robin Wright îţi dăruiesc o vizionare plină de satisfacţii care pune pe tavă subiecte cu adevărat grele”.

Vizualul de anul acesta al festivalului celebrează cei 40 de ani de la lansarea E.T. Extraterestrul – îndrăgita peliculă semnată de Steven Spielberg, și prezintă adorabila creatură extraterestră într-unul dintre cadrele iconice din film.

În vara lui 1982 au fost lansate multe filme devenite clasice, însă E.T. a reuşit să se înalţe deasupra tuturor spunând povestea unui băieţel și a prietenului său ciudat dintr-o altă lume. Filmul a încapsulat magia cinematografică pentru generaţii întregi şi, în 1994, a fost adăugat în Registrul Naţional al Filmelor din cadrul Bibliotecii Congresului American.

American Independent Film Festival este festivalul care a ales încă de la prima ediție să-și asocieze o componentă civică, direcționând toate încasările ce i-au revenit din bilete către sprijinirea unei cauze sociale. La edițiile precedente au beneficiat de sprijinul acordat de spectatorii AIFF prin intermediul festivalului următoarele organizații non-guvernamentale: Casa Bună, Ovidiu Ro, Casa Share sau programul de voluntariat Our Big Day Out.

Anul acesta, AIFF a decis să sprijine familii de ucraineni care fie continuă să trăiască în așezări curpinse de război, fie s-au refugiat în România. Sprijinul va fi implementat în parteneriat cu asociațiile reprezentate de dl. Sorin Ioniță și de dna. Sara Turetta.

Sorin Ioniță este președintele Asociației Expert Forum și a decis să se implice în sprijinirea locuitorilor din zona Cernăuți, organizând transportul unor ajutoare adunate prin contribuții benevole spre locuitorii aflați în nevoie în localități din această zonă vecină României.

Sara Turetta este o activistă socială cu peste 20 de ani de experiență în România în ajutorarea copiilor dar și a animalelor, cartea sa despre cel mai mare adăpost pentru animale abandonate din România pe care l-a creat urmând a fi publicată la Editura Humanitas în toamna acestui an. În prezent, Sara Turreta a decis să se implice în ajutorarea familiilor de refugiați ucraineni care trec în România pe la punctul de frontieră Isaccea – ajutând la inserarea lor socială, la tranzitul spre destinațiile lor finale și inclusiv luând în grijă temporar animalele de companie pe care familiile încearcă să le salveze deopotrivă din calea războiului.

Toate încasările din bilete revenind Asociației Cinemascop, organizatoare AIFF, vor fi direcționate acestor cauze. Pe lângă cumpărarea unui bilet la orice proiecție, puteți contribui la întrajutorarea celor în nevoie participând la proiecțiile-eveniment caritabile special organizate în cadrul festivalului sau donând direct asociațiilor partenere.

Ajuns la cea de-a 6 ediție, American Independent Film Festival va avea loc anul acesta între 15 și 21 aprilie și va avea un warm up la Cluj, prezentat de FORTECH., ce se va desfășura între 16 și 17 aprilie la Cinema Victoria.

În cadrul ediției de la București vor fi anunțați și finaliștii celei de-a 4-a ediții a Concursului de scenarii Write a Screenplay for… organizat de Asociația Cinemascop cu sprijinul HBO Europe. Anul acesta scenariștii au fost invitați să scrie pentru actrița Ioana Bugarin, iar deadline-ul de depunere al aplicațiilor este 31 martie. Toate informațiile despre concurs pot fi găsite pe: https://filmedefestival.ro/wsf.

Organizat de Asociația Cinemascop, AIFF.6 este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România.



