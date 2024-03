Alegerile prezidențiale din Rusia: Autoritățile din teritoriile ucrainene ocupate merg la domiciliile alegătorilor cu persoane înarmate pentru „a-i invita” la vot

Prezidențialele din Rusia ce se desfășoară în acest weekend se derulează și în teritoriile ucrainene anexate ilegal de trupele ruse. Autoritățile ucrainene denunță însă „o mascaradă a democrației”. Într-un reportaj difuzat de Franceinfo realizat de jurnaliști francezi aflați în teren se relatează că membri ai unei comisii electorale locale, însoțiți de militari, au pornit încă de joi, 14 martie, în vizite la alegători cu prilejul votului anticipat la alegerile prezidențiale ruse din Donețk, teritoriu ucrainean ocupat de trupele invadatoare.

Au loc, relatează jurnaliștii de la Franceinfo, trei zile de vot și un rezultat cunoscut dinainte. Până duminică, 17 martie, Rusia votează pentru a-i oferi lui Vladimir Putin un al cincilea mandat la Kremlin. Vladimir Putin candidează, de fapt, contra nimănui. Pe listele electorale figurează trei contracandidați, toți în favoarea războiului din Ucraina, nereprezentând, deci, un pericol pentru președintele rus. Una dintre mizele acestui scrutin, țin să releve jurnaliștii mai sus citați, se află la mii de kilometri de Moscova: scrutinul are loc și în Crimeea sau Donbas, teritorii anexate ilegal acum doi ani. La fel, în zonele din sudul Ucrainei, Herson și Zaporojie. În teritoriile ocupate, spun reporterii citați, votul are loc violând totalmente dreptul internațional. În teritoriile ocupate din sudul Ucrainei, mascarada democratică a prezidențialelor din Rusia a început încă de la finele lunii februarie, informează Oleksandr Tolokonikov, reprezentantul regiunii Herson, din care jumătate se află sub ocupație rusă. „Rușii, a relatat acesta, au venit în centrul satelor, au instalat urne și i-au pus să voteze pe colaboratorii rușilor, funcționarii și pensionarii. În ziua a doua nu a mai venit nimeni. Atunci, au luat urnele și au început să meargă în vizită la alegători însoțiți de persoane înarmate. Au intrat în fiecare locuință și „le-au propus” cetățenilor respectivi să voteze.

Iluzie de democrație

„Le-au propus” este o expresie fără sens din moment ce în vizită se aflau și persoane înarmate, spun reporterii. Serviciile militare ucrainene de informații au urmărit îndeaproape ceea ce se întâmplă în teritoriile ocupate. Andrii Cerniak, purtătorul de cuvânt al acestor servicii, califică drept „o iluzie de democrație pusă în scenă de Moscova” pentru a convinge restul populației ruse că locuitorii regiunilor ucrainene susțin ocupația și războiul declanșat de Vladimir Putin. Săptămâna trecută, un responsabil local al orașului ocupat Berdiansk, însărcinat cu organizarea alegerilor locale, a fost ucis în explozia provocată automobilului său de grupările de rezistență existente deja în teritoriile ucrainene ocupate. „În ciuda prezenței a mii de membri ai gărzii naționale ruse și a altor forțe de securitate ruse, în ciuda faptului că oamenii sunt obligați să se denunțe unii pe alții, rezistența rămâne activă și este posibil ca ea să treacă la acțiune în timpul acestor alegeri”, a declarat Andrii Cerniak pentru Franceinfo. Potrivit lui, aceste alegeri sunt pentru ocupanții ruși o manieră de a exercita și mai mari presiuni asupta cetățenilor ucraineni care refuză în continuare să solicite pașaport rus.

Un decret al Kremlinului prevede că, începând din 1 iulie, cei ce refuză pașaport rus vor fi considerați apatrizi și vor putea fi deportați departe de locurile lor natale.