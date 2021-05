Amprenta fraudei asupra mediului de business

Cât de mult își pune frauda amprenta asupra mediului de business din România; cum poate fi prevenită frauda ocupațională, comisă de proprii angajați; ce e în mintea unui fraudator de profesie, dar și ce înseamnă o investigație sub acoperire; acestea sunt principalele teme ce vor fi analizate de profesioniști, în cadrul FRAUD SUMMIT by SPIA, primul eveniment dedicat combaterii fraudei corporate din România. SPIA România, liderul noi generații de investigatori privați, alături de act Botezatu Estrade Partners, organizează la București, în data de 27 mai, prima ediție a FRAUD SUMMIT by SPIA, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare asupra riscului iminent și efectelor fraudei în mediul de business, dar și pentru a face cunoscute soluții care ajută nu doar la prevenirea și limitarea fenomenului, ci și la reducerea pierderilor financiare ale companiilor.

”Frauda este un fenomen ce afectează viețile tuturor, nu este ceva ce se întâmplă doar altora sau doar celor bogați. Face parte din realitatea cotidiană, chiar dacă nu vorbim despre ea și, din păcate, statisticile arată că este un fenomen aflat pe o tendință ascendentă. Un studiu dedicat, realizat de PwC, arată că, în ultimii 2 ani, una din două companii s-a confruntat cu fenomenul fraudei, al doilea cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani. Una dintre cauze este tocmai problema păstrării tăcerii asupra fenomenului, iar noi ne propunem să facem primul pas pentru schimbare. Ca lider al noii generații de investigatori, intenționăm să înlăturăm percepția negativă, vorbind deschis despre fraudă – de la prevenție la destructurare. Printr-un efort comun de conștientizare, vom reuși să protejăm mai bine interesele companiei și ale stakeholder-ilor”, a declarat Marius Porceanu, CEO și fondator SPIA România.

La primul Summit antifraudă organizat în România, reprezentanți de top din industrii și companii care au reușit să limiteze fenomenul fraudei, dar și specialiști în prevenție, identificare și destructurare a grupurilor ilicite, alături de reprezentanți ai autorităților și ai asociațiilor de profil vor discuta deschis despre frauda în energie și asigurări, frauda corporate și cybersecurity – cele mai expuse sectoare economice. Un investigator sub acoperire va prezenta, sub protecţia anonimatului, un studiu de caz, iar un psiholog specializat în negociere din cadrul IGPR va explica mecanismele psihologice care transformă un angajat sau manager în fraudator, dar și implicațiile prezenței unui fraudator în companie sau efectele asupra organizației, în urma unei fraude. Tehnologia blockchain și riscurile de fraudă generate de criptomonede vor fi, de asemenea, discutate la primul FRAUD SUMMIT de la București.

“Fenomenul fraudei în România nu este unul nou. Ce este nou, în schimb, este faptul că, atunci când anchetează o companie, organele de urmărire penală analizează mecanismele de prevenție penală și modul în care acestea au fost implementate intern. Cu toate acestea, mediul de business din România nu este integral aliniat la standardele de combatere a fraudei din statele vestice. FRAUD SUMMIT by SPIA își propune să schimbe asta, iar noi, act Botezatu Estrade Partners, suntem nerăbdători să împărtășim din experiența noastră practică, pe 27 mai, alături de profesioniști, reprezentanți ai unor companii care au înțeles că detecția, prevenirea și reacția sunt cei trei pași pentru un mediu de business sănătos”, a declarat Ștefan Botezatu, Managing Partner act Botezatu Estrade Partners, partener principal al FRAUD SUMMIT by SPIA.