ANIS deschide sesiunea de înscriere pentru competiția anuală a celor mai bune proiecte din industria IT

Companiile pot aplica până pe 11 februarie 2022

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, dă startul sesiunii de înscriere la „Premiile de Excelență ale industriei IT”, ediția 2022, ce vor fi decernate în martie, în cadrul Galei ANIS. În cadrul evenimentului vor fi celebrate cele mai interesante proiecte ale companiilor din industrie, iar opt dintre acestea vor fi recompensate cu distincții și premii. Companiile pot depune aplicațiile până la 11 februarie 2022.

Gala ANIS reprezintă un eveniment anual, demarat în anul 2015, ce recunoaște și premiază cele mai importante realizări ale industriei IT din anul precedent. În cadrul competiției se pot înscrie toate companiile de software și servicii din România, fie că sunt sau nu membre ANIS, fiecare organizație având posibilitatea de a aplica pentru mai multe categorii de premii. Formularul de înscriere este disponibil AICI.

„De la an la an înregistrăm tot mai multe înscrieri pentru Gala Premiilor ANIS, ceea ce ne demonstrează că industria IT locală se bucură în continuare de oameni talentați, care implementează numeroase proiecte inovatoare. Prin intermediul evenimentului dorim să celebrăm aceste inițiative ale companiilor, să le premiem pe cele mai interesante și să ne bucurăm împreună de faptul că avem o industrie tech puternică”, a declarat Gabriela Mechea, Director Executiv ANIS România.

Categorii de premii și câștigătorii ediției precedente

În cadrul Galei ANIS 2022 vor fi acordate 8 premii: Company of the Year, Start-up of the Year, Education Program of the Year, Software Product of the Year, Software Outsourcing Project of the Year, R&D project of the Year, CSR Program of the Year și ANIS Member of the Year.

Câștigătorii ediției precedente au fost: FintechOS, Medicai, Bittnet Systems, Pentest-Tools.com, Softech, Qubiz (Lifelight), DB Global Technology și Endava.