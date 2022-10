ANPC: Amenzi de 5,5 milioane lei și închiderea temporară a 32 de locații, în urma controalelor la peste 300 de magazine Mega Image

George Lupu (www.b1tv.ro)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a efectuat, în perioada 7-19 octombrie, acţiuni de control la 305 magazine Mega Image şi a aplicat, în urma neregulilor constatate, amenzi de circa 5,5 milioane lei, informează ANPC printr-un comunicat preluat de Agerpres.

În urma neregulilor constatate, ANPC a aplicat următoarele sancţiuni: amenzi contravenţionale în cuantum de circa 5,5 milioane lei, oprirea definitivă de la comercializare a unor produse alimentare neconforme în valoare de aproximativ 170.000 lei, oprirea temporară de la comercializare pentru produse alimentare în valoare de 175.000 lei, propunerea închiderii temporare a unităţii pe o perioadă de cel mult 6 luni pentru 12 locaţii, propunerea închiderii temporare a unităţii pe o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni pentru 20 locaţii.

„Impactul social în viaţa consumatorilor, pe care îl are fiecare dintre marile lanţuri de magazine, ţine, bineînţeles, de dimensiunea reţelei acestora. Pentru a putea stabili dacă ne confruntăm sau nu cu o practică generalizată, am hotărât să verificăm cel puţin două treimi dintre punctele de lucru la nivelul fiecărui operator economic. Nu înţeleg ce înseamnă obişnuit sau neobişnuit, atunci când se face referire la numărul acţiunilor de control. Deja două dintre lanţurile comerciale verificate se arată a fi mai tare vătămate de numărul acţiunilor decât de abaterile depistate. Nu există nicio restricţie legală legată de numărul controalelor. Mai mult, au fost verificate şi depozitele acestor operatori economici unde, de asemenea, au fost depistate nereguli. Am prefera ca cei sancţionaţi să înţeleagă să pună produse de calitate la dispoziţia consumatorilor, în locul celor neconforme, plecând de la legumele şi fructele comercializate, până la produsele congelate cu prea multă gheaţă, comercializate la preţ de produs normal. Sunt convins că fiecare dintre consumatori înţelege că ceea ce facem este numai în interesul acestora, iar numărul mic al operatorilor economici în raport cu milioanele de cetăţeni arată că aşa trebuie să procedăm”, a declarat Horia Constantinescu, preşedintele ANPC, citat în comunicat.

Printre cele mai importante abateri de la lege constatate de comisarii ANPC, se numără: comercializarea de legume şi fructe cu modificări organoleptice sau cu deficienţe de calibru, comercializarea unor produse alimentare cu modificări organoleptice, utilizarea unor vitrine sau lăzi frigorifice neigienizate sau deteriorate, cu rugină, insecte moarte, vopsea exfoliată, acumulări de apă şi reziduuri, praf şi grăsime sau cu strat gros de gheaţă, cu chedere neigienizate cu strat evident de impurităţi, praf şi resturi alimentare sau rupte şi lipite cu bandă adezivă, comercializarea unor produse cu data durabilităţii minimală depăşită, comercializarea unor produse cosmetice fără a avea înscris pe etichete informaţiile obligatorii, conform legii, inclusiv traducerea acesteia în limba română, comercializarea unor produse alimentare congelate cu acumulare de gheaţă în interiorul ambalajului sau pe suprafaţă, lipsa de pe etichetele de produs a informării asupra alergenilor, nerespectarea, prezenţa fenomenului de mucegăire pe suprafaţa lădiţelor din plastic în care erau depozitate produse alimentare preambalate, aflate în camera de frig, lipsa afişării preţurilor unor produse, comercializarea unor produse cu ambalaj deteriorat, expunerea la comercializare a unor produse din gama carne fără eticheta cu data deschiderii pentru a se putea stabili conformitatea produsului, utilizarea, în zona gastro, a ustensilelor de bucătărie neprofesionale şi a bureţilor de sârmă, existenţa pavimentului deteriorat şi cu acumulare de impurităţi, cu resturi de ambalaje, etichete, praf, zone cu mucegai, nerespectarea condiţiilor de temperatură pentru păstrarea produselor alimentare indicate de producător, depozitarea produselor direct pe paviment etc.

Comisarii ANPC au aplicat 333 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 3,5 milioane de lei, şi 110 avertismente

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a realizat recent o serie de controale la magazinele lanţului de supermarketuri Penny: în urma neregulilor constate a aplicat amenzi de 3,5 milioane lei, conform unui comunicat al ANPC.

Au fost controlate 256 de magazine, aparţinând lanţului Penny, dintre cele 306 pe care compania Rewe România SA le administrează în România.

Autorităţile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor alimentare neconforme, în valoare de peste 100.000 lei, oprirea temporară a prestării de servicii, până la remedierea deficienţelor, pentru 29 de unităţi şi închiderea unităţii pentru o perioadă de până la şase luni pentru şase magazine, din judeţele Bacău (4 unităţi), Prahova (o unitate) şi Giurgiu (o unitate).