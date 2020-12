Anthony Fauci, pesimist în privința evoluției viitoare a pandemiei

Reputatul imunolog american Anthony Fauci se teme de o posibilă evoluție periculoasă a pandemiei în Statele Unite după sărbătorile de iarnă. Intervievat de CNN, doctorul Fauci a informat că și președintele ales Joe Biden este preocupat de riscul înrăutăţirii situației epidemiologice în următoarele săptămâni. Medicul șef al Statelor Unite, Jerome Adams, și-a exprimat și el, duminică, îngrijorarea legată de o posibilă creștere a cazurilor de contaminare și deces după sărbătorile de sfârșit de an.

America este țară cel mai grav lovită de coronavirus, înregistrându-se zilnic peste 200.000 noi cazuri de infectați și câte 3.000 de decese.

Duminică, statistici oficiale anunțau existența în Statele Unite, de la declanșarea pandemiei, a peste 19 milioane de contaminați și peste 332.000 decese. Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, s-a plâns duminică la CNN că statul nu i-a trimis decât “o fracțiune” din dozele de vaccin promise și a susținut că “se simte nevoia unui guvern federal care să-și joace rolul”.

Foto: By The White House from Washington, DC – President Trump Addresses a Briefing on the Coronavirus, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90495247