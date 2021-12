Antonio Guterres: Un plan mondial de vaccinare este singura modalitate de a opri pandemia

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat marți, în cadrul unei reuniuni – la sediul ONU din New York – a miniştrilor de Externe ai țărilor din Grupul 77(G77) plus China, că „singura modalitate de a ieși din pandemia mondială și din actuala situație injustă și imorală este inițierea unei campanii mondiale de vaccinare”. El a atras atenția că pandemia de Covid-19 „continuă să facă ravagii” atât în țările dezvoltate cât și în cele în curs de dezvoltare. Guterres a reafirmat angajamentul Națiunilor Unite de a susține strategia în domeniul vaccinării definită de Organizația Mondială a Sănătății ce are drept obiectiv vaccinarea până la finele acestui an a 40% din persoanele tuturor țărilor și a 70% până la mijlocul anului 2022.„Toată lumea, pretutindeni, trebuie să aibă acces la vaccinuri, la teste și la tratamente pentru Covid-19”, context în care a solicitat sprijin pentru accelerarea punerii în aplicare a dispozitivului COVAX. Antonio Guterres a reamintit că economia mondială trebuie să crească anul acesta cu 5,9%, dar ritmul relansării este încă extrem de inegal. Sunt țări care investesc 28% din PIB pentru relansarea economică, în timp ce țări cu venituri intermediare investesc doar 6%, iar țările cele mai puțin dezvoltate nu investesc în relansare decât 1,8%. Un exemplu tragic dat de Guterres: în Africa subsahariană, Fondul Monetar Internațional prevede o creștere economică per locuitor în următorii 5 ani cu 75% inferioară celei din restul lumii. Și aceste deosebiri realmente periculoase, adaugă Guterres, au tendința de a se extinde întrucât rata de creștere urmează să scadă in 2022. Și creșterea inflației ar putea de asemenea să aibă un impact negativ asupra costului împrumuturilor și a serviciului datoriei”, a avertizat Antonio Guterres.