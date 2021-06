Anul 2020, marcat de cel mai mare număr de decese din istoria Statelor Unite

Potrivit agenției americane de presă Associated Press, anul 2020 a înregistrat cel mai mare număr de morți din istoria Statelor Unite, în primul rând ca urmare a pandemiei de coronavirus. În același an, țara a cunoscut de asemenea o creștere importantă a ratei mortalității provocată de maladii cardiovasculare, diabet și alte maladii mortale comune, au precizat cercetători americani din domeniul sanitar citați de Associated Press. Potrivit experților, un motiv important ar putea fi și faptul că „numeroase persoane cu simptome periculoase, provocate de alte boli, au comis eroarea fatală de a nu merge la spital de teama de a nu se contamina cu coronavirus”.

