Anunț achiziție

S.C. ALCOR GRUP S.R.L. cu sediul in loc. Buzău, în calitate de beneficiar al grantului capital de lucru măsura 2, achiziționează un echipament pentru activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – Platforma multimodala OCT pentru examinări și măsurători ale segmentului anterior ocular. Aceste măsurători sunt esențiale în activitățile de cercetare deoarece este necesară identificarea particularităților anatomice ale fiecărui pacient și măsurarea cât mai exactă a parametrilor globului ocular, lucru ce se repercutează direct în calitatea vieții pacienților. Echipamentul este necesar în vederea realizarii de studii, analize si activitati de cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste cu aplicatii in oftalmologie. Activitatile de cercetare îsi propun să realizeze o corelație între modul în care diferite patologii ale structurilor anatomice ale segmentului anterior al globului ocular influentează comportamentul individual, precum și impactul social pe care îl are diagnosticarea și tratarea timpurie a acestor patologii.

Funcții echipament:

Platforma multimodală cu tehnologie swept-source OCT ce asigură achiziția imaginilor de înaltă rezoluție și măsuratori precise ale segmentului anterior ce poate fi utilizată în activități de cercetare -dezvoltare în știinte sociale și umaniste datorită functionalități acestora.

Echipament de diagnostic multifunctional destinat vizualizării și măsurării segmentului anterior precum și obținerea dimensiunilor axiale ale ochiului.

Sistemul utilizeaza simultan două modalități de imagistică: tomografia în coerența optică (OCT) și camera cu infraroșu (IR).

Sistemul folosește tehnologie Eye tracking pentru urmărirea mișcărilor oculare pe parcursul examinării.

Sistemul conține software avansat pentru aplicații în evaluarea corneei, cataractă, măsurători detaliate camera anterioară și imagistică de înaltă rezoluție a întregului segment anterior.

Funcțiile prevăzute mai sus sunt necesare în vederea găsirii unor corelații cauză-efect.

Caracteristici tehnice:

Viteza de scanare: min. 50.000 Ascan/sec.

Sursa de lumină:

Laser swept-source cu lungime de undă 1200 -1400 nm pentru SS-OCT

LED cu lungimea de undă 820 – 890 nm pentru camera cu infraroșu.

Imagini simultane:

OCT si IR.

Componenta:

1. Modul Cornee este necesar pentru evidențierea astigmatismului, a aberatiilor sferice și măsurarea cât mai exactă a puterii totale a corneei.

2. Modul Cataractă – măsurători de biometrie – este utilizat pentru măsurătorile necesare stabilirii implantului de cristalin phakic sau pseudophakic.

3. Modul Metrics necesar pentru măsurători detaliate ale camerei anterioare, a unghiului iridocornean

4. Modul Imagistică pentru imagini de înaltă rezoluție ale întregului segment anterior de la suprafața anterioară a corneei până la suprafața posterioară a cristalinului. Ne permite să vizualizăm integritatea sau nu a corneei, cristalinului și irisului, particularitățile anatomice ale irisului, gradul de opacifiere a cristalinului, daca iridotomiile sunt sau nu filtrante, poziția cristalinului fața de axul optic, distanța dintre implantul de cristalin phakic și cristalinul natural al pacientului.

Configurația echipamentului va permite corelarea tuturor informațiilor imagistice și a măsurătorilor în vederea efectuării de cercetări tematice.

Aplicații:

– calcularea puterii totale a corneei;

– parametrii wavefront ai suprafeței anterioare și totale a corneei, cu evidențierea aberațiilor sferice;

– măsurarea adâncimii camerei anterioare atât de la endoteliul cornean, cât și de la epiteliul cornean;

– măsurarea grosimii cristalinului și a lungimii axiale;

– formule pentru calcularea dioptriei cristalinului;

– măsurarea unghiului iridocornean;

– imagini care să evidențieze cornea, CA, poziția cristalinului și a phakic IOL față de cristalin, poziția irisului;

– imagini din care să reiasă dacă iridotomiile sunt sau nu filtrante, celularitatea din CA, etanșeitatea inciziilor corneene.

Alimentare rețea 100-240V, 50/60 Hz.

Configurație:

– Camera scanare laser;

– Suport frunte și bărbie ajustabil, cu coloana cu marcaje;

– Ecran touch screen;

– Lentilă pentru testarea sistemului;

– Joystick 3 axe (stânga/dreapta/verticală)

– Lampă fixare externă

– Sistem PC cu sistem de operare Windows 10 (64 bit)

– Monitor minim 24”cu rezoluție minim 1920×1200 pixeli

– Masa cu acționare electrică

– Imprimantă color

Termen de garanție: min. 24 de luni. Termen de livrare: maxim 60 de zile de la data semnării contractului. Oferta va include costurile de transport, instalare, punere in funcțiune și costurile de instruire a beneficiarului. Ofertele și întrebările suplimentare pot fi trimise la adresa: clinicaalcorbucuresti@gmail.com până la data de: 23.06.2021.