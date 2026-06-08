Societatea URBIS S.A., asistată de expert independent S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. anunță declanșarea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii. Această procedură de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 187/2023 și Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Durata contractului de mandat al Directorului General se corelează cu durata mandatelor administratorilor.

​Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc Lista lungă.

2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în Lista scurtă. Interviul.

​Condiţiile generale minime obligatorii ale procesului de selecţie pentru funcția de Director General sunt următoarele:

1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice sau in domeniulștiințelor ingineresti;

2. Cel puţin 10 ani de experienţă în funcţie de conducere;

3. Cel puțin 7 ani de experienţă într-un post de conducere a unor instituţii de stat, întreprinderi publice ori societăţicomericiale. Constituie un avantaj experienţa în funcţiiade conducere a unei societăţi cu obiect de activitatetransport public de călători;

4. Cel putin 10 ani experienta in specialitatea studiilor.

5. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților sauregiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

6. Cunoștințe despre managementul investițiilor cu fondurieuropene;

7. Experiență în negociere, dialog social, comunicareinstituțională și interumană;

8. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

9. Capacitate deplină de exercițiu;

10. Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;

11. Nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică, nu i-a fostrevocat contractul de mandat pentru neîndeplinireaindicatorilor cheie de performanță sau nu i-a încetatcontractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

12. Stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentrucare candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;

13. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi aordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011) precum și a legislatiei aplicabile domeniuluide activitate al Societății (transport de călători).

Criteriile de evaluare/selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.

2. Matricea Profilului de Candidat.

3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

• Curriculum Vitae;

• Copie act identitate;

• Copie documente care atestă educația și pregătireaprofesională (diplome, certificate);

• Copie documente care atestă experiența profesională, conform Anunț de selecție (extras Revisal, carnet de muncă, extras ONRC, contracte de mandat, adeverințeeliberate de angajator);

• Cazier judiciar/ completare Declarație pe proprierăspundere – conform Formular 1;

• Cazier fiscal / completare Declarație pe proprierăspundere – conform Formular 2;

• Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplinăde exercițiu/ completare Declarație pe proprie răspundere– conform Formular 3;

• Declarație că informațiile cuprinse în dosarul de candidatură corespund situației reale a candidatului – conform Formular 4;

• Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul vaconfirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 4, art. 12, alin (3), art 30, alin. (9) și art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 din O.U.G. nr. 109/2011 privindguvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau cănu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională – conform Formular 5;

• Declarație de consimțământ prin care candidatul îșiexprimă acordul de a se procesa datele sale personale înscopulProcedurii de recrutare și selecție – conform Formular 6;

• Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea însituația unui conflict de interese sau incompatibilități – conform Formular 7;

• Declarație de interese potrivit dispozițiilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare – conform Formular 8.

Candidaţii incluşi pe Lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

​Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisiela proba de Interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şiformularele de Declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii URBIS S.A. (https://urbis2.codecloud.ro/).

​Dosarul de candidatură se va depune până la data de 09.07.2026, ora 12:00, la Registratura Societății URBIS S.A.din Strada 8 martie, nr. 3, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare, data certă și ora depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societății URBIS S.A.”,precum numele şi prenumele candidatului.

Obligatoriu o copie a dosarului va fi trimisă de către candidat și pe adresa de e-mail a expertului independent S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., respectiv: foxmanagement109@gmail.com, până la data de 09.07.2026, ora 12:00.

Plicurile, împreună cu dosarul de candidatură în format electronic ajunse după data şi ora menţionată atât la Registratura Societății URBIS S.A., cât și pe adresa de e-mail a expertului independent nu vor fi luate în considerare, sancțiunea prevăzută fiind excluderea din procedura de selecție.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe Lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul Interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecărui candidat.

Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.358.582.