ANUNŢ privind organizarea procedurii de selecție pentru postul de director executiv al SC Citadin Salubrizare SRL

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Citadin Salubrizare SRL anunţă organizarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului de Director executiv al SC Citadin Salubrizare SRL, societatea având sediul social în Zalău, str. Fabricii, nr.28, jud. Sălaj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj sub număr de ordine J2024000418319, Cod Unic de Înregistrare RO50379947, telefon 0360 – 086600, fax 0360- 086601.

Reguli generale ale procesului de selecţie:

Procesul de selecţie se va organiza cu respectarea prevederilor:

OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – cu modificările şi completările ulterioare;

HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

Etapa I – Verificarea dosarelor candidaților din punct de vedere al conformității administrative, solicitarea de clarificări (dacă este cazul), respingerea dosarelor incomplete și alcătuirea listei lungi. Etapa a II-a – Analizarea informațiilor din dosarele de canditatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din profilul directorului executiv, analizarea comparativă a candidaților prin raportare la profilul directorului executiv și profilul candidatului, alcătuirea listei scurte (prin verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi), solicitarea declarației de intenție, realizarea interviului final și integrarea rezultatelor finale ale evaluării.

II. Condiții generale minime obligatorii de participare:

Nivel studii – studii superioare finalizate cel puțin cu diploma de licență și să se dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al SC Citadin Salubrizare SRL de minimum 5 ani;

Experiență relevantă în consultanță, în management sau în funcții de conducere exercitate la nivelul autorităților publice ori în funcții de administrator, respectiv de director, precum și orice alte funcții de conducere în cadrul întreprinderilor publice ori societăților din sectorul privat de minimum 3 ani.

Condiții eliminatorii din selecție:

Neîndeplinirea condițiilor minime obligatorii de participare și evaluare.

Existența oricărei condiții enumerate la articolul 4, din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Existența înscrisurilor în cazierele judiciar și fiscal.

Existența oricărei situații prevăzute de art.88 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese și a statutului societății.

Stare de sănătate necorespunzătoare postului.

Necunoașterea limbii române (scris și vorbit) la nivel avansat;

Să nu aibă cetățenie română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene inclusiv domiciliul în România.

Alături de condițiile de mai sus, candidații vor fi evaluați și selectați și în baza următoarelor criterii:

Criterii obligatorii: cunoștințe despre domeniul de activitate al societății, viziune strategică, guvernanța întreprinderilor publice și rolul directorilor, luarea deciziei, conducere și control, colaborare și cooperare, experiență pe plan local și/sau național, integritate, abilități de comunicare interpersonală, experiență de administrare și/sau management, evoluția profitabilității, studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă, înscrieri în cazierul fiscal și judiciar, alinierea cu Scrisoarea de așteptări (în cazul candidaților cuprinși pe lista scurtă).

Grila de punctaj este prezentată detaliat în Profilul Candidatului– Grila profilului directorului executiv al societății din Componenta integrală a planului de selecție publicată pe site-ul societății https://www.citadinsalubrizare.ro/.

Dosarul de candidatură va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

Opis dosar de candidatură; Curriculum vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004; Copie act de identitate; Copie documente care atestă pregătirea profesională; Copie documente care atestă experiența profesională și vechimea în muncă, conform condițiilor obligatorii de participare (carnet de muncă sau adeverință, după caz); Copie documente care atestă experienţa în conducerea societăţilor sau regiilor autonome; Copie cazier judiciar; Copie cazier fiscal; Copie adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului, emisă de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; Formulare specifice procedurii.

Formularul 1 – Declarație privind neîncadrarea în situația de asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese și a statutului societății

Formularul 2 – Declarație privind situațiile prevăzute la art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Formularul 3 – Autorizație/acord privind culegerea, stocarea, procesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Formularele se pot descărca de pe site-ul societății https://www.citadinsalubrizare.ro/

Originalele actelor depuse la dosar vor fi prezentate comisiei la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a SC Citadin Salubrizare SRL https://www.citadinsalubrizare.ro/.

Dosarul de candidatură se depune până la data de 27.08.2026 (ora 15:00), inclusiv, la sediul societății din municipiului Zalău, Strada Simion Bărnuțiu, Nr.4, în dosar plic, închis şi sigilat, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat „Candidatură pentru funcţia de director executiv al SC Citadin Salubrizare SRL », precum şi numele, prenumele și adresa de e-mail.

Plicurile și dosarele de candidatura transmise după data limită nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate prin intermediul poștei electronice.

Prezentul anunţ se va publica în cel puţin două publicaţii economice şi/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum şi pe cel puţin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel naţional. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul SC Citadin Salubrizare SRL Tel: 0360/086600.