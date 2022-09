Apartamente exclusiviste din primul proiect Cordia în Marea Britanie, livrate în Birmingham

Apartamentele exclusiviste din prima fază a proiectului The Gothic, dezvoltat de Cordia Blackswan, subsidiara locală a principalului dezvoltator rezidențial din Ungaria, au primit permisul de ocupare. Proiectul este situat în cartierul istoric din Birmingham, Marea Britanie.

Principalul dezvoltator rezidențial din Ungaria a atins o bornă în Marea Britanie: lucrările la prima fază a proiectului The Gothic din cartierul istoric din Birmingham, lansat în aprilie anul trecut, au fost finalizate. După obținerea permisului de ocupare, primii proprietari de la The Gothic sunt gata să se mute.

Cordia Blackswan, filiala locală a Cordia, achiziționată și redenumită în 2020, a finalizat prima fază a proiectului situat în Jewellery Quarter, care cuprinde 14 apartamente și duplexuri exclusiviste în stil victorian, cu unul, două și trei dormitoare și un apartament showroom. Prin conversia și renovarea clădirilor care au fost neocupate o lungă perioadă de timp, vor fi create 50 de apartamente dezvoltate în trei faze și o componentă de retail la parterul clădirilor.

Echipa Cordia Blackswan este pasionată de Jewellery Quarter și de bogata sa moștenire și are experiență în lucrul cu clădirile protejate și de patrimoniu. Dezvoltatorul a păstrat și a îmbunătățit caracteristicile originale ale clădirii din epoca victoriană, inclusiv cornișa și grinzile tradiționale, finisate cu accesorii moderne.

Clădirile proiectului The Gothic au fost construite la începutul secolului al XIX-lea, iar dezvoltarea este numită după pub-ul care a primit vizitatori din 1870 și până la începutul anilor 2000. Deși multe dintre clădirile din zonă trebuie renovate sau reconstruite, Jewellery Quarter, care cuprinde peste 200 de clădiri protejate, joacă în continuare un rol economic important, deoarece reprezintă 40% din industria de bijuterii din Marea Britanie.

The Gothic a primit recent premiul Apartment Development of the Year în cadrul Insider’s Midlands Residential Property Awards.