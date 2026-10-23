APCE a solicitat instanței ceea ce ANRE a refuzat să comunice: repartizarea indemnizațiilor de conducere, în valoare de 5,4 milioane de lei pentru o perioadă de doi ani

ANRE si-a aprobat Bugetul , sporurile si primele pe 16 Ianuarie 2026 prin ORD nr 1. Adică, a fost prima lor grijă.

Ordinul nr. 66 de ieri publicat in MO a fost doar o rectificare minora…

ANRE refuză de șase luni să spună public cine încasează fondul de „indemnizații de conducere”: peste 3,1 milioane lei în 2025 și 2,374 milioane lei în 2026. Acești bani sunt plătiți, în final, de fiecare român prin factura la energie. Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) a chemat Autoritatea în judecată.

Primul răspuns ANRE: „Nu e treaba voastră”

Pe 20 aprilie 2026, APCE a cerut ANRE, în baza Legii 544/2001, câteva informații simple. Câți oameni primesc indemnizații de conducere, pe ce funcții, cât ia fiecare categorie și pe ce temei. Nu am cerut nume și nici date personale. Am cerut doar cifre agregate despre bani publici.

Răspunsul ANRE din 27 aprilie (nr. 60610) a fost o singură frază: informațiile „nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public”. ANRE nu a invocat niciun temei legal pentru această afirmație. Banii consumatorilor de energie au fost tratați ca o afacere privată a instituției.

Al doilea răspuns: sumele „la grămadă”

Pe 22 mai, ANRE a revenit cu un răspuns care spune mult prin ce ascunde:

În 2025, fondul de indemnizații de conducere a fost de 110.000 lei pentru 28 de funcții .

. Sumele pe categorii de funcții au variat între 398 lei și 1.576.460 lei brut. Asta înseamnă că o singură categorie de funcții a încasat peste jumătate din tot fondul. ANRE nu spune ce categorie este și nici câți oameni intră în ea.

Am cerut din nou defalcarea, prin adresa nr. 405 din 2 iunie 2026. Nu am primit-o nici până astăzi.

Rectificarea bugetară: s-a tăiat de peste tot, mai puțin de la șefi

Pe 21 octombrie 2026, ANRE și-a rectificat bugetul prin Ordinul nr. 66 (Monitorul Oficial nr. 883). Iată ce s-a schimbat:

Banii de consultanță au fost tăiați cu 65%.

Banii de pregătire profesională au fost tăiați cu 80%.

Tichetele de creșă pentru copiii angajaților au fost eliminate complet.

Programul de internship a fost eliminat complet.

Indemnizațiile de conducere nu au fost atinse: 2.374.000 lei, leu cu leu. La fel, sporul de vechime a rămas la 15,53 milioane lei.

ANRE a declarat presei că președintele nu primește spor de vechime. Foarte bine. Atunci de ce nu poate spune la fel de simplu cât primește conducerea ANRE peste salariul de bază?

Ce le-am cerut judecătorilor prin acțiunea introdusa acum câteva luni

APCE cere Tribunalului Dolj să constate că refuzul ANRE este nelegal. Cerem să oblige Autoritatea să comunice integral, pentru 2025 și 2026:

câte persoane au primit efectiv indemnizații de conducere;

pe ce funcții;

cât a încasat fiecare categorie de funcții;

media lunară și anuală per beneficiar;

actele interne pe baza cărora se acordă aceste sume.

Numai așa se poate afla cât încasează în plus vârful ierarhiei ANRE: președintele, vicepreședintele și membrii Comitetului de reglementare.

„ANRE ne reglementează în fiecare an cât trebuie să plătim pentru energie, până la ultimul leu. Când îi întrebăm cât încasează propriii șefi din banii noștri, ne răspunde că nu e treaba noastră. Este. Fiecare leu din bugetul ANRE vine din contribuțiile pe care furnizorii le mută în facturile românilor. O instituție care cere transparență de la toată piața de energie… nu se poate ascunde în spatele unor sume «la grămadă». Dacă nu vor să spună publicului, vor spune judecătorilor”, Dan Pîrșan, președintele APCE.

APCE va face publice integral toate informațiile pe care le va obține prin hotărârea instanței.

Acțiunea a fost depusă inițial la Curtea de Apel Craiova. Curtea și-a declinat competența în favoarea Tribunalului Dolj. Primul termen este pe 17 noiembrie 2026, la Tribunalul Dolj, în Dosarul nr. 5832/63/2026.