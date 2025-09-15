APCE: Facturile la energie nu pot scădea fără ca populația sau firmele să-și producă singure o parte din energie

Dan Pîrșan,

Președinte APCE

România se confruntă cu o problemă structurală în domeniul energetic: producția este insuficientă și costisitoare, iar acest lucru se reflectă direct în facturile pe care românii si firmele deja le plătesc lunar. În ciuda așteptărilor populației, prețurile nu au cum să scadă de la sine, avertizează Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE).

Plafonarea preturilor a costat Romania peste 30 miliarde de lei – adica exact sumele pe care le cauta Dl. Prim Ministru Bolojan la data aceasta…

„România produce energie scumpă și puțină. Românii trebuie să devină pro-activi: să pună presiune pe politic și să-și schimbe atitudinea când vine vorba despre energie”, a declarat Dan Pîrșan, președintele APCE.

Singura soluție: cetățenii să devină producători de energie. Cel puțin o parte din ea

Pentru ca facturile să scadă, populația sau firmele din Romania trebuie să își producă singură o parte din energia consumată. APCE propune mai multe direcții concrete:

Locuitorii de la case si firmele să devină prosumatori, eventual cu stocare ;

; Legiferarea Comunităților de Energie , pentru a permite cooperarea între cetățeni;

, pentru a permite cooperarea între cetățeni; Instalarea de panouri fotovoltaice la balcoane și terasele blocurilor ;

; Legiferarea prosumatorului de Condominiu , astfel încât și locatarii de la bloc să beneficieze de aceleași drepturi;

, astfel încât și locatarii de la bloc să beneficieze de aceleași drepturi; Reducerea tarifelor nemeritate de transport al energiei către Transelectrica .

.

Societatea civilă are nevoie de susținere

„Societatea civilă nu poate face minuni fără susținere și fără ca populația să pună presiune pe politic. Doar printr-o mișcare coerentă și hotărâtă a oamenilor putem forța schimbările legislative și administrative necesare”, a adăugat Dan Pîrșan.

Un apel clar este lansat către populație: să nu aștepte soluții miraculoase de la politic, ci să se implice activ, să ceară dreptul de a-și produce energia și să preseze decidenții politici pentru adoptarea cadrului legislativ necesar.

📺 Detalii suplimentare pot fi urmărite în materialul video: https://youtu.be/IYOcVrgfoq8.