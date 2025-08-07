Apel ANAF pentru o conformare fiscală corectă și completă

În contextul în care, prin analizarea și prelucrarea informațiilor deținute ca urmare a implementării proiectelor de digitalizare au fost constatate discrepanțe între natura achizițiilor realizate de către contribuabili comparativ cu activitatea economică desfășurată, Agenția Națională de Administrare Fiscală face apel către toți contribuabilii, companii și persoane fizice autorizate, în vederea asigurării unei conformari fiscale corecte și complete în ceea ce privește declararea și plata obligațiilor fiscale.

Analizele recente au reliefat faptul că un număr semnificativ de contribuabili înregistrează în conturile de cheltuieli și deduc taxa pe valoarea adăugată aferentă, achiziții care, în fapt, sunt destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților. Această practică generează erori în contabilitate, distorsionează baza de impozitare și pe cale de consecință conduce la diminuarea impozitelor/taxelor declarate și achitate.

Spre exemplu, au fost identificați contribuabili care desfășoară activitate de consultanță ori de închiriere de bunuri imobile, care au înregistrat, cu caracter de continuitate, achiziții de bunuri destinate uzului personal, cum ar fi: produse alimentare, produse cosmetice, îmbrăcăminte, produse electrocasnice etc..

În sensul celor menționate anterior, ANAF recomandă contribuabililor să revizuiască cu atenție modul în care clasifică/reclasifică cheltuielile și să se asigure că declară corect toate impozitele și taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declarațiilor fiscale inițiale.

Pentru contribuabilii care nu se conformează, Agenția Națională de Administrare Fiscală va iniția măsuri graduale constând, într-o primă etapă, într-o campanie de notificare și verificări documentare, după caz, urmând ca, pentru contribuabilii cu risc fiscal ridicat, să fie inițiate acțiuni ample de inspecție fiscală.

Reamintim că o conformare corectă și voluntară aduce beneficii pe termen lung pentru întreaga societate:

Pentru contribuabili: vor fi evitate eventuale inspecții fiscale și sancțiuni, cum ar fi amenzi sau impunerea de obligații fiscale suplimentare. O evidență contabilă și fiscală conformă ajută la o mai bună gestionare a afacerii.

Pentru comunitate: Banii din taxe sunt reinvestiți în servicii publice esențiale cum ar fi infrastructură, sănătate, educație și siguranță națională.

Agenția Națională de Administrare Fiscală sprijină mediul de afaceri, într-un mod transparent și corect, mizând totodată pe colaborarea și pe responsabilitatea contribuabililor, de a respecta apelul pentru o conformare fiscală corectă și completă.