Aproape 282 milioane de persoane sunt în crasă insecuritate alimentară la nivel mondial

Potrivit constatărilor ONU și ale mai multor organizații umanitare, insecuritatea alimentară s-a agravat considerabil anul trecut, numărul persoanelor afectate, în special în Gaza și în Sudan, apropiindu-se de 282 milioane. Aceștia au o nevoie urgentă de ajutor, mai ales sub impactul conflictelor din Gaza și Sudan, dar mai ales ca urmare a evenimentelor meteorologice extreme și a șocurilor economice. S-au înregistrat în plus 24 milioane de persoane în insecuritate alimentară în 2023, comparativ cu 2022, iar perspectivele sunt sumbre și în acest an, 2024, arată ultimul raport mondial al Rețelei de informare privind securitatea alimentară (FSIN). Este, de asemenea, al cincilea an consecutiv când numărul persoanelor în stare de insecuritate alimentară crește în continuare.

700.000 de persoane în pragul foametei

Această agravare a crizei alimentare se datorează, în parte, unei extinderi a zonelor studiate în vederea elaborării raportului. Ea este urmarea unor „șocuri noi sau intensificate”, precum și a unei „deteriorări marcate în contextul crizelor alimentare cum ar fi cele din Sudan și Fâșia Gaza”, a explicat pentru France Presse Fleur Wouterse, director adjunct al biroului pentru urgențe și reziliență a agenției ONU pentru agricultură (FAO). Circa 700.000 de persoane erau în 2023 în pragul foametei, din care 600.000 în Gaza. O cifră care de atunci a mai crescut în teritoriul palestinian – lovit de foamete și război – până la 1,1 milioane persoane.

„Într-o lume a abundenței, copiii mor de foame. Războaiele, haosul climatic și criza costului vieții, combinate cu un mod de acțiune neadecvat, se reflectă în cele aproape 300 milioane de persoane confruntate cu o criză alimentară gravă în 2023”, a deplorat Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, în preambulul raportului FSIN. El cheamă la o creștere a ajutorului internațional. „Fără resurse și voință politică absolut necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor preconizate, noi vom continua calea urmată până acum”, a spus la rândul ei Cindy McCain, directoarea Programului alimentar mondial (PAM).

Conflictele, principala cauză

Potrivit raportului mai sus menționat, situațiile de conflict și insecuritate au devenit în 2023 principala cauză a gravei insecurități alimentare din 20 de țări sau teritorii, unde trăiesc 135 milioane de persoane. Urmează apoi haosul economic (principala cauză pentru 75 milioane de persoane din 21 state) și evenimente climatice precum inundațiile și secetele (72 milioane de persoane în 18 țări), cauzate în parte de fenomenul climatic El Nino. Țările exportatoare de cereale ar putea să nu răspundă la cererea de a îmbogăți solurile. Este cazul Africii de Sud sau al Zambiei. Singurul semnal pozitiv din noul raport mai sus menționat: situația s-a îmbunătățit în 2023 în 17 țări, între care RD Congo sau în Ucraina. „Dacă se intervine în sprijinul agriculturii, este posibilă scoaterea populațiilor din insecuritatea alimentară”, a relevat Fleur Wouterse, oficial de la FAO.