Apx Hotels a cumpărat fostul Hotel Libra din Sibiu pentru 1.85 mil euro

Grupul APX Hotels își crește portofoliul cu un nou hotel de 4 stele în centrul Sibiului. Fostul hotel Libra a fost tranzacționat, prin intermediul companiei Crosspoint Real Estate, pentru 1.85mil, în cursul anului trecut. Lucrările de renovare se apropie de final, adăugând ultimele detalii de design, iar în iulie 2021, noul Hermanns Hotel va găzdui primii oaspeți.

Hermanns Hotel este dedicat atât clienților business, cât și leisure și va avea o capacitate de 71 de camere, 2 săli de conferință de 45 și respectiv 100 de persoane, un centru Spa modern – dotat cu piscină interioară, saună, hammam, baie de aburi, săli de masaj, salină, zonă de relaxare și sala de fitness. Restaurantul hotelului denumit Restaurant FAIN – cu specific italienesc – va avea o capacitate de 100 de persoane la interior și 80 de persoane pe terasă. Meniul, realizat cu foarte multă atenție din ingrediente premium, locale și internaționale, precum și cuptorul cu lemne de ultimă generație, vor oferi o experiență culinară desăvârșită.

„Suntem foarte entuziasmați de deschiderea noului hotel, Hotel Hermanns Sibiu, al cincilea hotel din cadrul grupului APX Hotels și este situat în proximitatea centrului istoric. Acesta dispune de absolut toate facilitățile necesare pentru a crea clientilor noștri o experiență memorabilă și oferă câteva elemente inovative, chiar unice pe piața hotelieră din România, care vor surprinde, cu siguranță, oaspeții noștri. Îi suntem recunoscători și îi mulțumim încă o dată consultantului care a făcut posibilă această tranzacție. Hotel Hermanns va fi, cu siguranță, un hotel de referință pentru Sibiu și pentru întreaga regiune”, a declarat Măriuca Cristea, Chief Strategy Officer, Apx Hotels.

Fostul hotel Libra se afla într-o stare avansată de degradare și a necesitat, ulterior achiziției, o investiție în renovare estimată la aproximativ 5 mil. euro.

Oana Popescu

„Sunt bucuroasă că am putut asista vânzarea actualului hotelul Hermann din Sibiu, mai ales în vremuri de pandemie. Sper că această tranzacție să inspire și alți jucători din domeniu și să îi ajute să privească cu entuziasm în viitorul apropiat, atunci când oamenii vor relua călătoriile odată cu vaccinarea și imunizarea în masă. Cel mai mult, mă bucură faptul că am putut să aduc o contribuție mică pentru turismul local in Sibiu – Capitală Europeană Culturală.”, spune Oana Popescu, Associate Director Residential Capital Markets, Crosspoint Real Estate, consultantul care s-a ocupat de această tranzacție.